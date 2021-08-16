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雨中停等紅燈 單車騎士裸上身忘情洗頭「滿頭泡泡」

香港01 / 撰文：朱利安
江蘇省南京市1名赤膊男司機被發現在等紅燈時洗頭，引來網友熱議。（微博影片截圖）
江蘇省南京市1名赤膊男司機被發現在等紅燈時洗頭，引來網友熱議。（微博影片截圖）

任何車輛在馬路行駛時，司機都應專注駕駛，但江蘇省近日有1名電單車男司機，卻在燈位前停車等候期間做「破格」舉動，引來網友熱議。據其他車輛的車Cam影片可見，當時正下大雨，該名赤膊鐵騎士在紅燈前停下，竟突然開始洗頭髮，全程更像身處家中一樣十分自在，讓雨水充滿花灑沖身，頭上更起了白泡泡，完全像身處無人之境。事發後2天，該鐵騎按交通警指示前往警署，因未戴頭盔等接受處罰。

事發於上周三（11日），江蘇省南京市1名男子被發現在等候紅燈時，「打赤膊」洗頭，由於當時下着大雨，男子頭上很快便有泡沫，附近的駕駛者不禁嚇一跳。

騎駛電單車的赤膊男子在燈位前突然洗頭，引來旁人注視。男子解釋指，事發當天本來要去游泳，惟雨勢愈來愈大而回程，駕車時又被大雨淋濕，心想「反抗」一下，於是才會洗頭。（微博影片截圖）
騎駛電單車的赤膊男子在燈位前突然洗頭，引來旁人注視。男子解釋指，事發當天本來要去游泳，惟雨勢愈來愈大而回程，駕車時又被大雨淋濕，心想「反抗」一下，於是才會洗頭。（微博影片截圖）

事隔2日，涉事男子依指示到南京交警當局報到，被問到洗頭髮的原因，他解釋指當天本來要去游泳，其間雨勢卻愈來愈大，回程時又被雨淋濕，「心情就感覺不太爽快，然後想了一下為什麼不做下反抗呢？」，便開始在路中洗頭髮。交警表示，事發時該名男子未有佩戴頭盔，影響自身及他人安全，已就不戴頭盔等違法行為處罰。

影片流出後，涉事男子的舉動和解釋引來不少網友熱議，有留言直指「這個也能是個理由啊？」、「哈哈，這是行為藝術嗎？」、「關鍵你反抗誰？反抗老天爺？」、「1個紅燈沒洗完，等到下1個紅燈繼續洗嗎？」，也有人笑言男子完成了許多人的「夢想」，「做了我一直想做的事，趁着下雨洗澡」。不過，部份人就擔心影響道路安全，稱「風險大大增加，手上有泡沫握把手會滑，泡沫也有可能進眼睛影響觀察」。

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文章授權轉載自《香港01》

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