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買房砸77萬裝潢才知「拿錯房」 一查才知竟是房仲出包

聯合新聞網 / 綜合報導
男子買房花錢裝修後，才發現房仲給錯房。
男子買房花錢裝修後，才發現房仲給錯房。

多數人買房後都會接著進行裝潢事宜，大陸貴州一名況姓男子卻搞烏龍，換新房後花了18萬人民幣（約新台幣77萬）裝修，事後才發現他「拿錯鑰匙」，該間房其實是另一名王姓男子所有，事後兩人決定乾脆交換房屋，房產公司再補償部分費用，裝修烏龍才告一段落。

根據「瀟湘晨報」報導，貴州發生一起交屋烏龍，況男在今年一月接下新房後，即花費18萬人民幣進行裝修。而王男也是在今年一月拿到新房，不過他沒有立刻裝修，卻在四月接到收繳電費的訊息。

王男對於沒有裝修的房子卻有電費欠繳一事感到一頭霧水，他親自到新房檢查，才發現自己的房子竟然被人裝修的差不多了，對此，況男也不可置信，兩人向房仲反應後，才發現他們兩戶房屋房型、面積相同，房仲公司交屋時給錯鑰匙，造成這起烏龍。

王男要求況男停止裝修，並將房屋恢復原貌後歸還，但況男無法接受，執意繼續裝修，因此兩人鬧上法院，況男向法院宣稱，他是拿著房仲給的房屋鑰匙、開門裝修，房產公司也承認，確實在交屋時給錯鑰匙。

法院考量到況男拆除裝修將面臨不小損失，且兩戶房型、面積相同，調解後三方達成意見，兩人交換房屋，由房仲辦理相關手續，由於王男原購房屋採光較好，因此房產公司再補償他3萬人民幣（約新台幣12.9萬），王男才撤銷申訴。

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