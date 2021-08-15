男子核酸檢測嘴張太大下巴脫臼 醫生施救30秒復位

香港01 / 姜庚宇
一名男性村民在接受採樣時，疑因嘴巴張得太大，而導致下巴脫落。李醫生在30秒內迅速為男子下巴復位。圖／取自後浪視頻
一名男性村民在接受採樣時，疑因嘴巴張得太大，而導致下巴脫落。李醫生在30秒內迅速為男子下巴復位。圖／取自後浪視頻

中國大陸新型冠狀病毒肺炎（COVID-19疫情死灰復燃，河南多地近日擴大核酸檢測，商丘市一名男性村民在接受採樣時，疑因嘴巴張得太大，而導致下巴脫落。醫生現場施救，在30秒內將其下巴復位。

據《後浪視頻》報導，事發在8月14日，商丘市中醫院醫護人員在採集核酸過程中時，一位村民疑因嘴張的太大，導致下頜關節脫落，碰巧現場醫護中來自骨一科的醫生李炎緊急施救，不到30秒就將村民下頜復位。

據一同採集核酸的護士鄭珂說，他們小組從8月3日開始採集核酸，採集人數至少也有上萬人，但遇到這種情況的還是第一次，笑稱該村民對醫護太配合了。

鄭珂表示，因為在採集核酸時，必須要張大嘴巴發出「啊」的聲音，這名男子也非常配合工作，或因此導致下巴脫臼。而年齡不到30歲的李醫生，在30秒內就快速為其下巴復位，形容其醫術精湛。該名男子事後也向醫護人員表達了感謝。

這並非近期中國大陸核酸檢測期間的首次下巴脫臼事件。今年6月9日，廣州中山大學南校區一名男同學，在核酸採樣時同樣因嘴巴張開太大，不慎下巴甩骹。在場的中山大學孫逸仙紀念醫院口腔科副主任梁衍燦知悉後，立即趕到為他檢查，短短幾秒就為該名男生下巴成功復位。

中山大學孫逸仙紀念醫院口腔科副主任梁衍燦為該名男生的下巴復位。圖／取自廣州日報
中山大學孫逸仙紀念醫院口腔科副主任梁衍燦為該名男生的下巴復位。圖／取自廣州日報

經了解，該名男生的顳下頜關節曾經脫位，但當時復位後沒有用繃帶固定。梁衍燦表示，若急性前脫位沒有得到正確治療，被撕裂的韌帶、關節囊等就難以修復，容易出現復發性脫位，「他應該就屬於復發性脫位，沒有好好治療，韌帶有些鬆弛」。若急性前脫位沒有及時治療，就會令顳下頜關節長期處於脫位狀態，容易形成陳舊性脫位。

梁衍燦介紹，顳下頜關節脫位是指張大嘴巴時，髁突與關節窩、關節結節或關節盤之間完全分離，閉口時不能自動恢復到正常位置。臨床主要表現為嘴巴不能正常閉合、疼痛、吐字不清、唾液外流等。顳下頜關節脫位以急性前脫位為主，主要是由於開口的程度過大導致，例如打呵欠、唱歌、大笑、吃飯時嘴巴張得過大、嘴巴長時間張開等。

梁續指，若以前從未發生過下巴脫臼，就不必擔心會在採集口咽拭子時發病，發生機率很低。他提醒，若市民有關節脫位病史，接受採樣前記得告知醫護人員，對於有復發性顳下頜關節脫位史的市民，可優先考慮採集鼻咽拭子；若現場條件不允許鼻咽拭子採集，需要採用口咽採集方式時，市民可緩慢張口，手部輕托下巴，避免快速張大嘴巴。

梁衍燦提醒，若市民有關節脫位病史，接受採樣前要告知醫護人員，可優先考慮採集鼻咽拭子。圖／取自中新社
梁衍燦提醒，若市民有關節脫位病史，接受採樣前要告知醫護人員，可優先考慮採集鼻咽拭子。圖／取自中新社

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文章授權轉載自《香港01》

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