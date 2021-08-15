企業請公關空姐優先 夜班月薪10萬職責「寓工作於娛樂」
航空業在疫情下首當其衝大受打擊，業內大幅裁員減薪，不少空服員丟失飯碗，有公司則趁機吸納人才，近日網上一則招聘告示引起網友關注，有企業聘請公關接待主任，列明有空服員經驗優先，月薪高達3萬元（約10萬7000元新台幣）。不過其工作內容則成為焦點，包括一般負責晚上接待，能接受適量喝酒，且註明「遇（寓）工作於娛樂」，令網友質疑是否「特殊職業」。
一則招聘告示在網上流傳，並被網友轉載至高登討論區，內容是一間位於灣仔區的「中國中型內資綜合投資企業」聘請公關接待主任，每週5天工作，月薪達2萬5000至3萬元（約萬9至10萬7000元新台幣），並稱空服員經驗優先，應徵者需能接受適量喝酒，但崗位職責令人充滿遐想。
告示強調此職位「遇（寓）作於娛樂」，又能擴充上層社會人際網絡，公司設有醫療保險、分紅、交通津貼等褔利。
貼文一出隨即引起熱議，不少網友都聯想到「特殊行業」，質疑該企業是否「夜總會」，笑言講明工作於娛樂，相信「每天一定很開心」，又問會否提供在職培訓如歌技等；但亦有網友認為出手太低，「夜班都有3萬元」、「一個月3萬元破壞行情啦」。
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