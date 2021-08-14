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外婆為驅蚊房內狂噴殺蟲水 7歲女童全身長出超恐怖紅疹水泡

香港01 / 李納德
中國7歲女童全身長滿水泡入院，醫生指與外婆在房內不斷噴殺蟲劑有關。 圖／微博影片截圖
中國7歲女童全身長滿水泡入院，醫生指與外婆在房內不斷噴殺蟲劑有關。 圖／微博影片截圖

殺蟲劑勿胡亂使用，否則隨時好心做壞事！中國1名7歲女童日前趁暑假到外婆家玩，由於婆婆住在農村，附近很多蚊蟲，婆婆擔心外孫女被蚊蟲叮咬會睡不好，在她睡房四處噴殺蟲劑，甚至朝床上噴灑，但凡在房內見到蚊蟲就再噴一次。

結果蚊蟲雖然滅絕了，但家人發現女童身上長出紅疹，其後更全身長水泡，醫生指女童送院時又癢又痛，幾乎沒有一塊皮膚是正常，判斷她患了大皰性接觸性皮炎，呼籲民眾用殺蟲劑時要小心，千萬別直接噴在小孩的床或衣物上。

中國媒體報道，河南省化名「西西」的7歲女童，趁暑假到湖南郴州的外婆家玩，由於外婆住在農村，附近有很多蚊蟲，西西住了一晚已被蚊蟲叮個不停。外婆擔心西西被蚊蟲咬會癢到睡不着，便在她的房間、床上噴殺蟲劑，之後在房內一見到有蚊蟲也會再噴，並於每晚睡前在房內所有角落再噴一次。

未料幾天後，西西身上出現紅疹、痕癢難耐，背部出現紅斑及水泡，之後水泡更破爛及發燒，父親見狀將她送院。湖南省兒童醫院皮膚副主任醫生羅鴦鴦指，西西發病前接觸過殺蟲劑，據她皮疹特點及檢測結果，確診是「大皰性接觸性皮炎」，屬嚴重的接觸過敏性皮膚病。

父親受訪指，他發現女兒身上有一點一塊的小紅斑，起初以為是小問題，只是塗了點藥，後來發紅部位長成小水泡，變得愈來愈大。他認為老人家本身出於好意，噴一下藥驅蚊蟲，後來就噴太多，噴到了床上，結果小孩接觸到才出事。從影片所見，準備出院時女童原本長滿水泡的身體仍然充滿紅印。

羅醫生指女童送院時已感疼痛，「進病房的時候，坐都坐不得，又癢又痛，碰都碰不得，整個身全身都是彌漫性水泡」，女童四肢、背部都有彌漫性結痂，背上幾乎沒有一塊正常皮膚。

羅醫生亦提到過去有類似病例，有家庭因噴灑敵敵畏（滴滴涕／DDT）在床板底下，結果也引起了大皰性接觸性皮炎」。殺蟲劑如果噴到空氣和地板上的話，因為很快就會揮發，影響不大，但若噴到床邊或床墊下，可能會積在床單或涼席底部，小朋友接觸到就可能會皮膚敏感。

炎夏季節民眾愛噴殺蟲劑滅蚊和蟑螂等害蟲，但羅醫生提醒殺蟲劑其實有安全隱患，院方經常接到因接觸殺蟲劑而皮膚過敏的小孩，臨床上會出現紅斑、水皰、破爛脫皮感染及癢痛。氣霧式的殺蟲劑要經常噴灑，使用時又要緊關門窗，很容易被吸入人體，長期吸入會損害肝腎及神經系統等，尤其兒童身體處於發育時期，抵抗力較差，就算吸入量與成人相同，但不良反應會更劇明顯

羅醫生提醒民眾使用殺蟲劑時，杯碗要收好、穿長袖衣物及戴口罩，防止皮膚接觸及吸入呼吸道，噴灑殺蟲劑後最好離開房間洗手及換衣物，隔一段時間才打開門窗通風，更不要直接在小孩的床、衣物及會直接接觸的物品上噴殺蟲劑。

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文章授權轉載自《香港01》

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