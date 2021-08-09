老虎湊近看手機 男子毫不害怕賞一巴掌推開

中國大陸近日一段「大爺虎園淡定玩手機」的影片在網上熱傳，只見幾隻老虎在一名男子身後走來走去，而男子坐在樹下滑手機視若無睹。不久，有一隻老虎走近對他零距離嗅聞，並將頭湊近手機。下秒，男子抬頭發現老虎非常靠近，竟絲毫不畏懼，更搧了老虎一巴掌推開牠，充滿勇氣的舉動引起網友驚嘆。

據上游新聞報導，影片地點為廣西貴港市平南縣一家生態酒店，該酒店於6日回應，影片中的男子是名馴獸師，老虎是他從小帶大，因熟悉其性格才敢如此；另外，一般作業時，總共會有2名馴獸師進入中庭保證安全。

該酒店位於平南雄森動物大世界旁邊，建築面積8萬多平方公尺，共有600多間客房。影片中老虎走動的地方是酒店中庭的動物島，養了不少老虎，但設有安全措施，並有厚厚的透明玻璃相隔，使老虎不會入內，住客能在房裡觀賞。

網友看到影片後驚呆稱，「太可怕了，老虎畢竟是動物，萬一牠翻臉了呢」、「老虎：你禮貌嗎」、「你大爺永遠是你大爺」、「這位大爺真是不一樣的大爺，與虎為伴還滑手機，無情的推開老虎的挑逗，夠膽！」。