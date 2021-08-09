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上海豪宅區開發10年疑爛尾 銷售員勸退購屋者：去買別的

香港01 / 林芷瑩
「八埭頭濱江園」樓盤開發超過10年。（時代周報）
「八埭頭濱江園」樓盤開發超過10年。（時代周報）

上海楊浦區濱江沿線是當地的高尚住宅區，該地段的房屋總價幾乎都是千萬級別起步，但開發超過10年的樓盤「八埭頭濱江園」，近期被揭疑似爛尾、發展商抵押房屋導致業主無法辦理貸款等問題，該樓盤的銷售員更主動勸退購房者稱：「沒必要等我們這個盤，去買別的吧。」

《時代周報》報道，「八埭頭濱江園」樓盤位於楊浦區濱江沿線，項目開發超過10年，距離黃浦江直線距離約380米。雖然售樓處尚處於正常開放，但當購房者詢問銷售員該項目三期何時開盤、目前是否可以看示範單位時，銷售員卻主動勸退，表示目前三期沒有入市計劃，最早可能要到年底才會再次開盤；地盤保安亦透露，該樓盤已停工多時，「主要因為甲方沒錢了」。

該樓盤的發展商為上海鍾偉房地產開發有限公司（下稱上海鍾偉）。7月29日，上海鍾偉發布聲明，否認此前部分傳媒爆出的爛尾、發展商失聯等消息，並稱項目一期已全部交付、二期工程正積極推進。

該樓盤二期業主表示，合約列明發展商將於今年10月交付毛胚房，另與發展商補充簽訂的《裝修補充合同》上，約定精裝房交付日期為今年11月30日。惟自2019年全款購房起，至今未有取得發展商蓋章的《裝修補充合同》。同時，發展商一直未撤銷房屋的抵押，有業主的貸款合約因而多次作廢。

業內知情人士透露，7月30日，在業主與發展商的談判中，後者承認了二期精裝項目停工，至今仍未找到第三方裝修公司負責精裝修工程。有業主表示，銷售員曾回覆稱，發展商已同意盡快向每名購房者以書面承諾，並蓋公章。

據了解，上海市第二中級人民法院曾於今年2月裁定，凍結上海鍾偉的銀行存款。楊浦區住房保障和房屋管理局相關負責人稱，由於目前尚未到房屋的最終交付時間，房管局無法採取進一步工作，建議業主可循訴訟途徑解決。

有內地律師指出，若雙方已經簽訂完補充裝修協議，形成合同關係，屆時發展商不履行雙方的約定就構成違約。若因發展商的原因導致不具備交房條件，發展商需要根據合約，每日向業主支付相應的違約金，業主也有權利向其追究相應的違約責任。然而，若所涉房屋已向銀行等金融機構抵押，且發展商的資金鏈存在問題，縱然業主可通過訴訟途徑獲得勝訴裁判文書，發展商也可能無力履行裁判文書。

延伸閱讀：

恒大子公司遭淮北礦業提民事訴訟　公司稱涉訴無法律及合同依據

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文章授權轉載自《香港01》

上海 房地產

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