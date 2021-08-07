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老公笑話好危險！人妻刷牙笑出來 竟將20公分牙刷吞入肚

香港01 / 記者謝茜嘉／報導
江蘇1名女子早上刷牙時，丈夫在旁說了一個笑話，她忍不住笑出來，結果不小心吞下牙刷，最終須到醫院做手術取出。示意圖，非新聞當事人。圖／Ingimage
江蘇1名女子早上刷牙時，丈夫在旁說了一個笑話，她忍不住笑出來，結果不小心吞下牙刷，最終須到醫院做手術取出。示意圖，非新聞當事人。圖／Ingimage

講笑話都要看時機！江蘇徐州1名女子早上刷牙時，丈夫在旁邊說了一個笑話，她忍不住笑出來，結果不小心吞下牙刷，最終須到醫院做手術取出。醫生提醒，若誤吞異物應立即求醫，千萬不要以為吞下去就沒事，另外又提醒家長應盡量不要給孩子吃不易咀嚼的食物。

據內媒報導，江蘇徐州1名女子7月17日早上刷牙清潔舌苔時，丈夫在旁說了一個笑話，她忍不住笑出來，不自覺壓低了舌根，牙刷捅進了咽喉，異物進入了咽喉令女子乾嘔，豈料乾嘔導致食道暢通，牙刷滑落得更深，女子想用手將牙刷拉出來，牙刷卻「嗖」一聲整支滑進食道。

家屬立即帶女子到徐礦總醫院求醫，醫生通過胃鏡檢查發現，女子吞下的牙刷長達20公分，橫臥在胃腔內。由於牙刷柄表面光滑、刷毛較軟，很難用圈套器套住，醫生最終為女子進行麻醉手術，將醫用網籃經胃鏡鉗道送至胃腔，操作內視鏡用網籃套住牙刷柄並取出，手術於40分鐘內順利完成。

該院消化內科副主任王艷斌醫生表示，近年誤吞異物的病例屢見不鮮，當中包括打火機、假牙、鈕扣、硬幣等，此次患者誤吞牙刷，能夠取出實屬不易。他提醒，一旦誤食異物，應立即求醫，千萬不要以為吞下去就沒事，更不應用食物將異物推進食道更深處。

江蘇1名女子早上刷牙時，丈夫在旁說了一個笑話，她忍不住笑出來，結果不小心吞下牙刷，最終須到醫院做手術取出。圖／「星視頻」影片截圖
江蘇1名女子早上刷牙時，丈夫在旁說了一個笑話，她忍不住笑出來，結果不小心吞下牙刷，最終須到醫院做手術取出。圖／「星視頻」影片截圖
醫生最終為女子進行麻醉手術，將醫用網籃經胃鏡鉗道送至胃腔，操作內視鏡用網籃套住牙刷柄並取出。圖／「星視頻」影片截圖
醫生最終為女子進行麻醉手術，將醫用網籃經胃鏡鉗道送至胃腔，操作內視鏡用網籃套住牙刷柄並取出。圖／「星視頻」影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》

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