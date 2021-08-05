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嫌樓上太吵！他自製「潑糞工具」出招 鄰居裝監視器報警喊冤

香港01 / 朱利安
與左鄰右舍發生衝突或爭執的事件時有所聞。 示意圖／ingimage
與左鄰右舍發生衝突或爭執的事件時有所聞。 示意圖／ingimage

與鄰居意見不合的情況時有所聞，但最好先互相溝通，不要一下子就想著報復。中國遼寧省1名男子近日因不滿樓上鄰居太吵鬧，多次向上層陽台潑糞水。鄰居事後報警，當局調查後證實聲音根本並非從該住戶發出，現正繼續調查案件。

據中國媒體報島，遼寧省沈陽市1名男子近日因嫌樓上太吵鬧，而經常向上層住戶潑糞水，樓上的鄰居深受其害，特意在陽台安裝錄影監視器，並於1日再次拍攝到事發經過，片中看到涉事男子打開陽台窗戶，拿出1支長棍，上面綁着裝滿糞水的塑膠桶，他持長棍向樓上陽台一潑，糞水飛濺。

中國一名男子因不滿樓上鄰居太吵，自製工具後多次向該住戶潑糞水。 圖／微博影片截圖
中國一名男子因不滿樓上鄰居太吵，自製工具後多次向該住戶潑糞水。 圖／微博影片截圖

受影響的鄰居後來報警，而警方調查後證實男子所指的吵鬧聲，根本並非由他家中發出，而就糞水一事，鄰居已將證據交給警方調查。

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文章授權轉載自《香港01》

潑糞 監視器

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