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大學教授遇查酒駕自稱加拿大人 還挑釁警察「把我射斃」

香港01 / 米樂
一名自稱「加拿大人」的男子在司機朋友接受酒駕檢測時，態度惡劣。 圖／影片截圖
一名自稱「加拿大人」的男子在司機朋友接受酒駕檢測時，態度惡劣。 圖／影片截圖

近日，中國山東青島嶗山區警察在檢查酒駕的過程中，一名男子在朋友酒駕被查後，不僅干擾警察正常執法，而且態度囂張，還自稱是加拿大人，讓交警「跟加拿大警察一樣」開槍將自己「射斃」。男子糾纏交警的過程也被直播鏡頭拍下，引發熱議。

8月1日晚，該男子在微博發布致歉信，稱自己在酒後由於「對法律認識的不足，說了一些很不理智的話」，已經在事發第二天向嶗山警察登門道歉。

據悉，事發於7月30日，第31屆青島國際啤酒節在山東青島嶗山區開幕。當天晚上，嶗山警察檢查酒駕，大眾網•青島官方抖音號則對執法現場進行直播。直播內容顯示，一名男子在被攔下檢查後，同直播人員和警察起了爭執。

該男子首先意識到自己正在被拍攝，一邊喊着「我是做老師的人」一邊逼近拍攝者，讓負責直播的女生直呼「麻煩你跟我保持一個安全距離」。隨後，該男子後退了幾步，表示：「你跟我講規則，距離，各種各樣東西，一個人生活二十多年三十多年，哪有不可能逾越規矩的，不可能百分之百的。」

期間，由於該男子始終站在行車道上，警察不停催促他先站到路邊再繼續說，但該男子絲毫不理睬，依舊自說自話。警察眼見勸不動，直接把該男子推向路邊，該男子還怪聲怪氣地來了一句「哎喲，好粗暴噢」。

隨後，該男子的表現更是囂張，還聲稱自己是加拿大人，讓交警將自己「射斃」：「你可以跟加拿大警察一樣拔槍，射擊啊，你把我射斃啊！你為什麼不幹這個事啊？」「我加拿大人，你可以把我射斃的，拿槍打我的，沒問題啊。你是警察你願意幹什麼就幹什麼。」

當被路人問起作為加拿大人為何來中國時，該男子還故作高傲，反覆表示「我憑啥告訴你」。

在上述影片曝光後，引發網友熱議。有網友請其「滾回加拿大」。也有網友批評稱，「中國太多這種掙着中國人的錢，內心無比優越的所謂高華，這種人一方面瞧不起中國人，一方面又要回國掙錢，內心真是無比扭曲。」還有網友將其與加拿大演員吳亦凡聯繫在一起，表示「中國不歡迎洋垃圾」。

根據該男子穿着的工作服顯示，他在中國一家數據分析培訓機構工作。該機構官網顯示，該男子中文名叫趙強，是加拿大約克大學舒立克商學院MBA教授、加拿大某商業集團創始人，全家在北美定居，自己則來到中國創辦了這家教育機構並擔任講師，從事大數據方面的培訓教學。

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文章授權轉載自《香港01》

警察 加拿大 酒駕

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