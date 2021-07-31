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賓士男「拒移車」致25輛車被淹 辯稱無人提醒不怕被起訴

香港01 / 彭琤琳
後方車輛遭殃。（影片截圖）
後方車輛遭殃。（影片截圖）

中國河南多地上周二（20日）遇上特大暴雨鄭州出現嚴重積水和內澇，不少屋苑的地下車庫也成為重災區。此前微博流傳一段影片顯示，某屋苑的一名賓士（Benz）車主將愛車停在最高處，阻擋了停車場唯一一個出口，導致場內全部車輛無法駛出被淹，賓士車則完好無損。

事件引發網絡熱議，不少人都批評賓士車主非常自私，更有受害車主表示已聯繫律師準備起訴。惟賓士車主卻辯稱當晚有沙袋在前面阻礙前進，且沒有收到任何移車提醒，「我一點責任都沒有。」

早前有車主拍攝到事發時情況，在水位還沒灌滿車庫時，賓士車主就在現場，但他拒絕後方車主的移車請求。多位車主在雨中勸喻無果，「咋協商都不給開，我們兩輛車出不去。光你的車值錢，我的不值錢啊。」另外幾位車主同樣表示，「喊他出去不出去，停門口，後面車都淹完了」、「我給你們求半天了，你們就往外挪一點。」

大雨過後，有車主到停車場查看，其拍攝的影片可見，賓士車完好無損，其他車輛被淹後則被淤泥覆蓋。由於地下車庫地勢較低，車庫內仍有積水，部分車輛的車身仍然浸在水中，無法移動。

業主張先生是目擊者之一，據他憶述，雨水湧入停車場的時候，物業公司在業主群組通知大家移車，但最重要的出口卻被賓士車阻擋，「當時後面還排了一輛寶馬，寶馬後面排了一輛大眾（Volkswagen），地庫裡面還有英菲尼迪（Infiniti）等25輛汽車。」張先生說，賓士車主到現場後表示，自己的車比較昂貴，底盤低，開出去會被院子的積水浸泡。

據悉，有車主曾向賓士車主表示，對方可以先讓路，讓他們把車駛出，然後賓士車再停回原處，可是雙方沒有談妥。還有居民表示，事發後第三天賓士車主才將車輛駛離停車場，其他車主才能把車輛拖出。

有中國律師認為，事件中的賓士車主經多人提醒，長時間未予移動車輛，採取的措施已超過必要限度且造成巨大損失，屬於避險不當行為，需要對其行為失當承擔民事賠償責任。

賓士車主事後回應表示，當時前面出不去，是因為有沙袋阻擋。但其他車主拍攝的照片顯示，賓士車當時完全可以駛出車庫。物業管理公司職員也確認，不存在沙袋堵塞的問題。

此外，賓士車主還辯稱，自己當時沒有收到任何人的挪車提醒，所以自己一點責任都沒有，並表示受損車輛車主可以走法律程序。受害車劉先生則表示，已經找到律師準備起訴Benz車主。

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文章授權轉載自《香港01》

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