不在意傳統禁忌 美模挺孕肚玩舉重：想怎樣是你的選擇

近日大家都陷入了一股奧運體育熱潮，曾於寫真界紅極一時的美模楊焉（原名：楊梓瑤 Carol）在2014年淡出娛樂圈後，已轉行做瑜伽導師，她更開設瑜伽教室和推出自家瑜伽服品牌，生意愈做愈好。月初她在IG自曝爆已秘密懷孕31周，日前她更上傳兩條自己挺住28周孕肚舉重的影片，相當厲害，引起不少網民嘩然！

孕前孕後都美爆！（楊焉ig） 孕婦懷孕期間有不少禁忌，當中普遍認為懷孕期間不應提重物，以免容易導致出血甚至流產。不過，楊焉照樣舉鐵，更留言：「其實你做不到像姐這樣而已，不是我問題」，她更解釋練腹肌是否會害到寶寶的迷思。面對不同的意見，她就稱：「我是不可能成為你眼中的大肚婆，有空只能拉下筋，媽媽的危機意識其實好強，只是其他人不明白。在世俗的眼光下，勇敢走自己的路的確不容易，每個人都有不同的框框，好想身邊的人去接受，但這條路最後都是你自己決定走的，到最後怎樣，是你的選擇。」

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文章授權轉載自《香港01》