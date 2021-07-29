40歲才上大學！她遭父三度「燒毀錄取書」 因1理由續追夢

俗語說「知識改變命運」，接受良好教育是基層人士向上流的其中1個關鍵因素。但中國陝西1名生於農村的女子，年少時雖成績優良，三度獲大學錄取，卻被父親批評她讀書只是在浪費時間，三次都把大學錄取通知書燒毀。女子反抗無望下只好嫁人，成為人妻後幸獲丈夫支持繼續追夢，終於在40歲時重考，成功獲得西安工程大學主取錄攻讀美術，終於可以圓了大學夢。「40歲女大學生」的追夢故事感動不少網友，亦有人感嘆其遭遇是農村女生的縮影，今天仍繼續存在。

據大陸媒體報導，中國陝西省西安市43歲女子湯曉艷多年前在中等專業學校讀書，曾考4次高考並3度獲錄取通知書，其中部份考試更要偷偷報名和應考，可惜農民出身的父親卻不支持她讀書，堅持女性應盡快找工作或找戶好人家出嫁，認為讀書只會浪費時間，甚至在她面前燒毀錄取通知書，無論她怎樣反抗都沒有用。

湯曉艷放棄大學夢後，如父親所願工作嫁人，至數年前獲丈夫支持，鼓勵她再次追夢，她便開始每天寒窗苦讀的生活，早上6時就起床起讀書，「一直晚上（繪）畫到12點」，並且要複習文化課程，最終成功通過美術聯考，3年前以40歲之年齡重考高考，獲西安工程大學錄取，圓夢入讀大學。

湯曉艷的大學之路報導引來大批網友熱議，紛紛狠批其父親思想太守舊，留言稱「好在現在丈夫還支持」、「建議這種父親跟他斷絕關係吧」、「支配慾太強了，自以為是的舉動，真的會對孩子造成嚴重的傷害」、「這是爸？也得虧她老公明事理」、「如果不被燒毀通知書，那個年代讀書出來會比現在更好了」。也有部分人感慨湯曉艷幼時的經歷，其實是過去約20年前「大多數農村女孩的一個縮影」，甚至指同類悲劇仍不斷發生。

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文章授權轉載自《香港01》