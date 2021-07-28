紋身女醉臥街頭 男友人攙扶被誤會釀街頭血戰

女子不勝酒力倒臥旺角街頭，露出黑色底褲及腰背紋身，同行男友人攙扶惹路人誤會爆發混戰。昨（27日）晨近6時，兩男兩女飲酒消遣後途經上海街及豉油街交界，楊姓（48歲）女子疑醉酒不適，倒臥街頭，同行陳姓（41歲）男友人上前欲攙扶，豈料女子發酒不領情，一度拉扯糾纏。

適時，一名身穿黑衣、譚姓（45歲）男子途經，以為有人欺負或欲侵犯女事主，見義勇為上前制止，與陳男發生誤會，兩人扭作一團大打出手，最終兩敗俱傷，頭破血流，其中陳男白衫變「血衣」，相當駭人。

醉女41歲陳姓男友人被打至頭破血流。（黃偉民攝） 警方接報到場，將兩名傷者及楊女送往醫院。而譚男及陳男涉嫌在公眾地方打架被捕，案件交由旺角警區刑事調查隊跟進。

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文章授權轉載自《香港01》