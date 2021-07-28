黑幫男遭私刑剝光逼認罪 警方逮賭場負責人

黑幫男子疑打劫非法賭場失敗被擒，遭「剝光豬」拍片認罪事件內幕曝光。據了解，29歲事主姓王，綽號「阿鬼」，自稱是九龍城新義安人馬，本周日(25日)因串謀同黨打劫長沙灣「水房」經營的地下賭檔失手被擒，被迫在鏡頭前脫光拍片認罪。消息指，網上片段曝光後，警方主動調查，並已找到「阿鬼」，但有人對被拍片一事支吾以對，只承認曾到上址賭錢，暫被警方以非法賭博拘捕。另外，警方亦拘捕該非法賭檔負責人「肥發」，不排除有更多人被捕。

據悉，該地下百家樂賭檔位於永康街一商廈單位內，由黑幫「水房」經營，「肥發」打骰，保安森嚴，單是門口已安裝兩部閉路電視。網上流傳一段片段顯示拍攝日期為上周六(24日) 晚上11時43分左右，片長僅10秒，片段中一名金髮男子剛從賭場走出，後樓梯門即打開，走出4名黑衣蒙面漢，3人持刀，一人孭着一個黑色袋，企圖趁大門尚未關上前闖入打劫，但最終大門快速關上，4人無功而還，轉身循後樓梯離去。

地下賭檔的監視器被人拔去電線（翁鈺輝攝） 據知，「阿鬼」當時正在賭檔內賭博，被「監場」發現其行為有異，多次鬼崇看手機，事後「監場」從監視器得知，曾有4名刀手企圖闖入，懷疑「阿鬼」做「鬼頭仔」通風報訊，串謀打劫，於是將他制服及處以私刑，逼令「阿鬼」供出同黨身份及行動細節。

「剝光豬」認罪短片流出後，引起社會嘩然，黑社會目無王法，濫用私刑之餘，還放上網炫耀，警方主動介入調查，西九龍總區反黑組探員昨掃蕩涉事百家樂賭檔，「肥發」涉嫌「管理賭博場所」被捕，警方亦聯絡到事主「阿鬼」，他僅承認曾在該賭檔消遣，但對串謀行劫賭檔、被迫脫光拍片認罪等事情均支吾以對，警方暫以涉嫌「在賭博場所內賭博」將他拘捕。

《香港01》記者今晨到該賭檔查看，單位因已被警方掃蕩，內裡已沒有人，門口兩部閉路電視被人拆了，同層其他租戶被問到該賭檔情況則表示不知道，不願詳談。

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文章授權轉載自《香港01》