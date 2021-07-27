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「烟花」逼近上海 氣象記者嘶吼式報導爆紅：颱風吹得我搖擺

香港01 / 撰文：林芷瑩
現場風急雨大，李力只能以嘶吼的方式講述現場情況，雙眼甚至因為狂風未能睜開。（影片截圖）
現場風急雨大，李力只能以嘶吼的方式講述現場情況，雙眼甚至因為狂風未能睜開。（影片截圖）

颱風「烟花」登陸浙江，受外圍雨帶影響，上海連日都有狂風暴雨。在網民關注風雨動向的同時，上海氣象局的氣象主持人李力亦因為以「嘶吼模式」報道颱風情況引起熱議。

《澎湃新聞》報道，「烟花」登陸前夕，李力昨日（25日）到浦東南匯嘴觀海公園報道颱風情況。由於現場風急雨大，李力只能以嘶吼的方式講述現場情況，雙眼甚至因為狂風未能睜開，在風雨中艱難前行，「冷冷的雨在我臉上胡亂地拍，颱風吹得我......搖擺」。

李力（左）因為報道颱風「煙花」的情況在網上爆紅。網路圖片
李力（左）因為報道颱風「煙花」的情況在網上爆紅。網路圖片

李力入職上海氣象服務中心不到4個月。他表示，當日能夠去到、風力最大、最前線的地方就是上海東南角的滴水湖，因此毅然決定去該處報道情況，「既然去就要發揮最大的價值，把最大的風、最大的雨、最真實的情況去展現給大家，才能夠引起真正的重視」。

他透露，報導時自己有繫上安全繩，「當時那個安全繩非常重要，在關鍵時刻起了大作用，當時沒有想到在下車（進行採訪）的那一刻就直接把我整個人給吹懵掉了，想說點什麼也完全不知道了」。李力稱，當時風力太大，收音耳機又經常被吹走，後來拍攝隊直接用相機錄影，所以自己只能大聲介紹現場情況。

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文章授權轉載自《香港01》

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