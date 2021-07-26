女童跳上BMW踩裂玻璃…家長反斥別與小孩計較惹熱議 真相曝光超驚人

為了吸引網友眼球，可以到什麼地步？中國大陸早前流傳片段，指1名女童爬上1輛價值逾百萬元的寶馬（BMW）跑車車頂，多次大力踩向擋風玻璃導致碎裂。車主向家長反映時，女童爸爸竟反斥：「小孩又不懂事，你一個大人和小孩計較幹什麼？」事件引起網友熱議，不少人狠批女童及其父行為不當。事件熱爆網上後突然爆出驚人真相，上傳影片的博主現身，承認片段屬自導自演，目的是博取點擊，對事件「佔用社會資源」向大眾致歉。

影片自本月16日起於網路流傳，內容指南京1名車主發現其新購入、價值約90萬元人民幣（約390萬新台幣）M4寶馬座駕的擋風玻璃出現奇怪裂痕。他查看閉路電視片段才驚覺，1名女童騎着滑板車經過，看到跑車後好奇爬上車頭，先以拳頭不斷敲向車窗，再站起並多次以腳用力踩踏擋風玻璃，直至旁邊有車輛駛經女童才停下動作。

車主得知事件後隨即向女童的家長反映，沒料對方竟反指他大驚小怪，「小孩又不懂事，你一個大人和小孩一般計較幹嘛」。家長更質疑跑車的玻璃不會輕易損毀，「那麼小的玻璃，怎麼可能一碰就碎呢？」。家長一直不肯認錯，甚至語出驚人表示：「等以後你家生了小孩，你來踩我家玻璃行了吧，你要不然就找小孩賠，別找我賠！」

車主一怒之下將片段及家長的對話上載至網上「公審」，引來網友熱議，不少人批評涉事家長惡人先告狀，「有什麼樣的家長就有什麼的小孩」、「這麼多廢話，告死他」、「爸媽應該做絕育」。

事件引起輿論熱議後，上載影片的博主突然自爆，承認片段為自導自演，對「佔用社會資源」向大眾致歉。（微博圖片）

事件引起輿論熱議後，這時上載影片的博主突然自爆，承認片段為自導自演，目的是吸引網友點擊，當中女童及其父親的反應均是「演出來的」。博主表示，對於影片「佔用了太多的社會資源」、對社會造成「一成的不良影響」致歉，又解釋指最初拍攝片段的目的只為「警示大家注意停車的一些問題」，惟未有考慮後續的影響，因此決定將片段刪除。

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文章授權轉載自《香港01》