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騰訊開幕直播不見中國隊入場畫面 網友批「賣國」怒刪APP

香港01 / 何安
東京奧運會開幕式直播中，中國大陸主要網絡直播平台騰訊視頻在中華台北隊入場一刻插播體育脫口秀，竟然切掉了後來入場的中國代表團入場一幕。 新華社
東京奧運會開幕式直播中，中國大陸主要網絡直播平台騰訊視頻在中華台北隊入場一刻插播體育脫口秀，竟然切掉了後來入場的中國代表團入場一幕。 新華社

昨晚東京奧運會開幕式直播中，中國大陸主要網絡直播平台騰訊視頻在中華台北隊入場一刻插播體育脫口秀，竟然切掉了後來入場的中國代表團入場一幕，引發眾網友不滿，紛紛表示要卸載騰訊視頻APP，要求道歉。脫口秀主持人龐博昨晚迅速道歉，騰訊視頻暫時未見正面回應。

奧運開幕式不少中國觀衆引頸以待，等待國家隊入場的一刻。不少人通過網上平台騰訊視頻觀看，等了一個多小時，到第104隊中華台北入場時，騰訊視頻迅速切換畫面，畫面轉到了體育脫口秀《環環環環環》長達20分鐘，一直沒有再回到直播，錯過了第108隊入場的中國代表隊。

網友表示等待中國隊入場一刻已等了整整五年，質疑騰訊視頻關鍵時刻不直播是立心不良：「你不尊重祖國，我就卸載卸載卸載卸載…」、「騰訊早已不是中國心」、「希望嚴查，大廠賣國賊。」

相關脫口秀主持龐博和龐博工作室昨晚十時許先後在微博道歉。聲明稱在觀看奧運開幕式過程中，發現節目突然被切出。第一時間瞭解溝通後，得知是由於播出中發生了技術問題，中途將備播墊片切出，打斷了正常觀看，嚴重影響了大家觀看開幕式的體驗。作為節目主播龐博的團隊，我們非常遺憾，也深感抱歉，對不起各位！

龐博的個人微博為影響了觀看開幕式的心情，再次向大家道歉。也希望奧運一切順利，為中國健兒加油，平安歸來。

騰訊視頻遲遲沒有道歉， 昨晚稍後在新浪微博賬號轉發了央視等中國代表入場的視頻，被網友批評是欲蓋彌彰。

另外，有網民發現美國媒體CNBC的東京奧運轉播畫面上所配參加國家地圖，中國地圖沒有包括台灣。

騰訊視頻在微博補發中國隊入場的視頻，被網友批評是欲蓋彌彰。（微博截圖）
騰訊視頻在微博補發中國隊入場的視頻，被網友批評是欲蓋彌彰。（微博截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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