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珠海高校送1.6公尺捲軸式錄取通知書 網友笑：比我人還高
大陸部分高校近期開始向莘莘學子寄送錄取通知書，今年不少錄取通知書都花足心思，引起公眾的關注，其中珠海科技學院錄取通知書近日更是驚艷曝光，其提供一張捲軸式錄取通知書供考生收藏，令網民笑嘆是：「比我人還高的錄取通知書。」
據了解，今年不少錄取通知書都花足心思，不乏發光、唱歌、開盲盒等元素，而珠海科技學院更有兩張錄取通知書給予新生，一張是用於入學報到的普通紙質版，另一張則是供考生收藏的捲軸式錄取通知書，其捲軸凌布選用花金色，從軸桿連同側邊的絛帶一起計算，長度高達1.6米。
該特別的錄取通知書有進入美麗的大學，展開新的人生畫卷的寓意，尤其值得一提的是，通知書上的考生錄取信息，皆是出自校友和師生毛筆手寫，字體各不相同，因此近萬新生每人可謂收到獨一無二的專屬錄取通知書。校方則表示，書法是中華民族傳統文化的瑰寶，期望新生們收到錄取通知書時，可細品慢享優秀中華傳統文化帶來的端莊沉穩和優雅氣質，並銘記自身肩負的學習和傳承責任。
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文章授權轉載自《香港01》
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