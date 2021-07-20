精子庫邀大學生匿名參賽 比濃度拚活力可獲三萬補貼

「上海市人類精子庫」日前廣邀大學生匿名參加「精子大比拚」，項目包括濃度最濃、活力最強等，活動將評選不同的「無敵」選手。參賽者將可獲一定補貼，金額則根據捐獻次數、精子質量等計算，最高可獲7500元人民幣（約3萬2000元新台幣）。

據上海《澎湃新聞》報導，上海市人類精子庫負責人、上海交大醫學院附屬仁濟醫院副主任醫師陳向鋒表示，活動目的不是募集精子，而是希望大學生關注生殖健康，「不要等到了育齡期才開始關注」，及早關注才可及時改善不良生活習慣和作息方式等。他又指近年「上海市人類精子庫」捐精合格率持續下降，是次活動就是免費幫大學生做精子檢查。

精子將被裝入-196℃的液態氮氣瓶進行凍存。圖／取自 澎湃新聞

陳向鋒又指，整個捐精過程要分多次進行，需多次往返醫院，約持續半年，捐精是無償的，提供金錢屬於補貼，包括交通費、營養費等，而捐獻者的資料將保密。

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文章授權轉載自《香港01》