中國10萬老人患網癮 廢寢忘食日均上網超10小時

據中國大陸官方中央電視台周日（18日）報道，中國60歲及以上老年人群的網絡普及率為38.6%， 其中有超過10萬老人日均上網超過10個小時，「網癮老人」成為兒女心頭大患。

報道稱，隨著智能終端適老化改造的推進，互聯網的門檻在老人面前愈來愈低。老人一方面享受到互聯網便利，但也面臨了上網成癮問題，他們熬夜玩遊戲、煮飯時看影片、瘋狂網購，甚至可以為了上網而忽略三餐。過去為人父母，最擔心自己的孩子沉迷網絡，如今情況出現反轉，不少年輕人開始為自己的網癮父母擔憂犯愁。

報道提到，大陸甘肅蘭州90歲的網友褚女士，表示可以為了上網少吃飯。浙江寧波65歲的劉阿姨，因每天玩手機長達11小時，兩個月之前開始頭暈噁心，跑遍醫院各大科室，令不少網民表示，彷彿看到了老年後的自己。

中國人民大學老年學研究所所長杜鵬表示，目前老年人上網的還是少數，但一方面，會開發更多人老年人上網，帶來增量；另一方面，現在五六十歲的人基本上都是上網的，再過幾年，他們便自然更替為老人，成為新一批老年網民。

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文章授權轉載自《香港01》