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小一開學前學校發閱讀水平報告 家長嘆：還沒上學就排名次

香港01 / 安祖娜
有家長近日於網上發文，表示學校日前為即將就讀小一的子女進行閱讀能力測試，不禁慨嘆孩子還未正式上學便要面對成績名次。圖片來源／ingimage
有家長近日於網上發文，表示學校日前為即將就讀小一的子女進行閱讀能力測試，不禁慨嘆孩子還未正式上學便要面對成績名次。圖片來源／ingimage

一句「贏在起跑線」令不少香港家長及學生「壓力山大」，每日為了成績只能廢寢忘食。有家長近日於網上發文，表示學校早前為即將就讀小一的子女進行閱讀能力測試，近日派發成績報告，上面列明子女的閱讀能力等級，不禁慨嘆孩子還未正式上學便要面對成績名次。圖片引來其他家長討論，有人認為學校出發點並非催促學生，旨在讓家長了解子女的能力；但也有人認為將學習與分數及名次掛鉤會令孩子失去興趣，造成反效果。

該名家長早前於FB群組「家長Secrets」發文，分享近日從學校收到的成績報告。相中可見，該家長的子女即將就讀小一，學校於上月尾為學生提供入學前閱讀能力測試，近日派發報告，列明學生的閱讀能力水平。當中水平根據學生的閱讀準確率分為三級，分別是Capable（有能力）、Averaged（平均）及Guided（需引導），亦有能力級別排名及111名學生的能力分佈圖表；報告另提供老師評語及建議。

近日學校派發報告，列明學生的閱讀能力水平。當中水平根據學生的閱讀準確率分為三級，分別是Capable（有能力）、Averaged（平均）及Guided（需引導），亦有能力級別排名及111名學生的能力分佈圖表；報告另提供老師評語及建議。圖／取自家長Secrets
近日學校派發報告，列明學生的閱讀能力水平。當中水平根據學生的閱讀準確率分為三級，分別是Capable（有能力）、Averaged（平均）及Guided（需引導），亦有能力級別排名及111名學生的能力分佈圖表；報告另提供老師評語及建議。圖／取自家長Secrets

家長收到子女的報告後指出，該學校並非明星小學，但相關報告不禁令他擔心子女日後需要不斷追逐名次：「都還沒開學就給名次，現在是不是每間小學都這樣？」

貼文引來一眾家長討論，部分家長不認同原PO所言，反指學校及老師願意提供測試，讓家長得知子女的能力是好事，直言是否追逐名次取決於家長心態，「那份只是幫你評估小朋友去到學校的程度，你硬是要把它看作是名次只會自己不開心」、「讓你瞭解學校其他大概的水平而已，而且有建議你怎麼做，又不公開，看你自己怎麼運用」。

不過也有家長認為，學校或老師雖然沒有列出學生的實際名次，但為學生能力分級的行為已有暗示，質疑過分追求名次會影響學習興趣，「暗地裡話讓你知道，不努力就準備吊車尾吧」、「就這樣看好像很專業，但包藏的意思就是叫你不要落後」、「竟然沒有人看到這個問題是從小就把小朋友變成數據去衡量、比較、分析，會摧毀他們的學習動機。這個東西跟考試、閱讀報告完全不同」。

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文章授權轉載自《香港01》

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