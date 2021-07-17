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盤裡小龍蝦吃到一半竟復活 他淡定：料理方式不同

聯合新聞網 / 綜合報導
中國山西一處店家的小龍蝦料理，裡面竟然出現一隻活的小龍蝦在盤裡翻攪。圖擷自點時新聞
中國山西一處店家的小龍蝦料理，裡面竟然出現一隻活的小龍蝦在盤裡翻攪。圖擷自點時新聞

中國大陸非常流行吃小龍蝦，紅燒、拌炒等料理方式百百種，近期中國山西省有男子到朋友餐廳品嚐小龍蝦，未料吃到一半，盤裡的小龍蝦竟然復活，在盤裡頻頻掙扎，令男子看傻眼，而網友也相當驚訝，直呼這樣連寄生蟲都會吃進肚。

根據「點時新聞」報導，該名男子13日到朋友店內用餐，點了一整桌的菜，三五好友酒酣耳熱之際，便吃吃喝喝起來，但他們突然發現吃到剩下一半的小龍蝦盤內，竟有1隻小龍蝦突然復活，在佐料內不斷翻滾，試圖逃走。

不過，該名男子表示，自己也是經營餐飲業，對這樣的情況不覺得訝異，因為各個地方料理方式不同，有些會宰殺，有些則不會，有些會過油，有些也不會，不過味道都還行，覺得並不稀奇，倒是挺有意思的。

畫面曝光後，許多網友則是看傻眼，紛紛留言稱，「主要是朋友的店」、「小龍蝦生活的水域那麼髒，還敢吃沒煮熟的，真就不怕寄生蟲」、「這個難道不是做好的小龍蝦不小心掉了一隻活的進去，然後就被裝盆上桌了，來不及爬走」、「這不會吃出問題嗎」、「這家店根本沒有好好清潔，處理小龍蝦要用開水才會殺死寄生蟲，否則吃進去的都是病菌」。

小龍蝦 寄生蟲

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