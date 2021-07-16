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銀行高層出軌女櫃員 正宮門拉紅布條踢爆 網傳情慾短訊超露骨

香港01 / 撰文：朱利安
湖南省永州農村商業銀行日前有人在大門拉橫額，指該行2名員工偷情，引來熱議。（網路圖片）
湖南省永州農村商業銀行日前有人在大門拉橫額，指該行2名員工偷情，引來熱議。（網路圖片）

網路不時都傳出正宮出狠招踢爆丈夫出軌的消息，中國大陸近日就流傳1段影片，看到2名女子在湖南省永州農村商業銀行一分行大門外拉橫額，指控其高層與櫃枱女職員通姦，網上更瘋傳2人的情慾短訊；據報涉事高層和情婦已被處分及辭退。

據中國大陸媒體報道，今年7月初流傳1段影片，看到湖南省永州農村商業銀行某分行門口有2名女子拉橫額，指控該銀行的2名員工偷情，寫有「農商銀行劉XX與櫃員蔣X長期通奸」，其後有工作人員出面阻止，引來網友熱議。

同時，網路亦流傳數頁疑似是涉事行長與女下屬的聊天紀錄截圖，內容相當露骨。

網路瘋傳涉事高層與女下屬的情慾短訊。（微博圖片）
網路瘋傳涉事高層與女下屬的情慾短訊。（微博圖片）

網路瘋傳涉事高層與女下屬的情慾短訊。（微博圖片）
網路瘋傳涉事高層與女下屬的情慾短訊。（微博圖片）

網路瘋傳涉事高層與女下屬的情慾短訊。（微博圖片）
網路瘋傳涉事高層與女下屬的情慾短訊。（微博圖片）

有媒體事後向永州市紀委信訪室查詢，獲回覆指永州農商行內有獨立的紀檢機構，橫額上提供的劉姓男子為銀行的副總裁；湖南省農村信用社聯合社永州辦事處後來確認相關銀行隸屬該處管理，也的確有2名員工存在「不當男女關係」問題，並且已被處分，解除相關職位，但未有提及詳情。

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文章授權轉載自《香港01》

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