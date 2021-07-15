鑰匙放車內烈日曬三小時「吊飾烤熟爆漿」 網嗨：好像很好吃

多數人都有在炎炎夏日停車的經驗，毒辣的太陽會將車體曬得火燙，車內的溫度也會隨著曝曬時間飆升。近日中國大陸有一名女子就在烈日下停車，並把一把鑰匙留在車內，沒想到三小時過去，她打開車門瞬間被眼前景象嚇壞，貼文引起網友熱議。

據陸媒報導，大陸山西有一名女子開車外出辦事，她停好車後將一把掛著相思豆吊飾的鑰匙留在車上。三小時後她回來開車，一打開車門卻發現鑰匙的掛飾變成「紅紅黃黃的不明物體」，遠看像是淋上紅色醬汁的脆皮炸物，讓該女子瞬間看傻。

原來是因為停車位置沒有遮蔭，車子在烈日曝曬下溫度逐漸升高，把掛飾上的相思豆烤熟爆漿。女子也分享事發前後的照片，吊飾變形程度相當驚人，讓她直呼「太可怕了！」

消息曝光後，吸引大批網友朝聖這把「炸鑰匙」，網友紛紛幽默回應，「看第一眼還以為是一盤菜」、「居然看起来很好吃的樣子」、「第一眼看到還以為是哪間攤販的小吃」、「天啊相思豆變豆沙串」、「我還在想這是什麼新菜」、「以爲是番茄炸雞排」。