快訊

北市推「台北通」預約疫苗登記 明上午十點開跑

台積電捐贈BNT疫苗 董事長劉德音透露關鍵原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鑰匙放車內烈日曬三小時「吊飾烤熟爆漿」 網嗨：好像很好吃

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸有一名女子在烈日下停車，並把鑰匙留在車內，沒想到三小時過去，她打開車門瞬間被眼前景象嚇壞。圖／取自微博
大陸有一名女子在烈日下停車，並把鑰匙留在車內，沒想到三小時過去，她打開車門瞬間被眼前景象嚇壞。圖／取自微博

多數人都有在炎炎夏日停車的經驗，毒辣的太陽會將車體曬得火燙，車內的溫度也會隨著曝曬時間飆升。近日中國大陸有一名女子就在烈日下停車，並把一把鑰匙留在車內，沒想到三小時過去，她打開車門瞬間被眼前景象嚇壞，貼文引起網友熱議。

據陸媒報導，大陸山西有一名女子開車外出辦事，她停好車後將一把掛著相思豆吊飾的鑰匙留在車上。三小時後她回來開車，一打開車門卻發現鑰匙的掛飾變成「紅紅黃黃的不明物體」，遠看像是淋上紅色醬汁的脆皮炸物，讓該女子瞬間看傻。

原來是因為停車位置沒有遮蔭，車子在烈日曝曬下溫度逐漸升高，把掛飾上的相思豆烤熟爆漿。女子也分享事發前後的照片，吊飾變形程度相當驚人，讓她直呼「太可怕了！」

消息曝光後，吸引大批網友朝聖這把「炸鑰匙」，網友紛紛幽默回應，「看第一眼還以為是一盤菜」、「居然看起来很好吃的樣子」、「第一眼看到還以為是哪間攤販的小吃」、「天啊相思豆變豆沙串」、「我還在想這是什麼新菜」、「以爲是番茄炸雞排」。

女子也分享吊飾原本的模樣，與「炸鑰匙」模樣相比，變形程度相當驚人。圖／取自微博
女子也分享吊飾原本的模樣，與「炸鑰匙」模樣相比，變形程度相當驚人。圖／取自微博

夏天 高溫

延伸閱讀

太猛！男曬蘋果MacBook「刺破」地板照引共鳴 網笑：當武器用？

吃幾口鍋燒意麵驚見 「黑胡椒有鬚鬚」 真相讓網友崩潰

豹紋鮮奶IG爆紅！連鎖飲料店員工崩潰：這樣點超不划算

日學者警告「免治馬桶」恐傳播病菌 他曝真相：噴嘴噁爆

相關新聞

鑰匙放車內烈日曬三小時「吊飾烤熟爆漿」 網嗨：好像很好吃

多數人都有在炎炎夏日停車的經驗，毒辣的太陽會將車體曬得火燙，車內的溫度也會隨著曝曬時間增加逐漸升高。近日中國大陸有一名女子就在烈日下停車，並把一把鑰匙留在車內，沒想到三小時過去，她打開車門瞬間被眼前景象嚇壞，貼文引起網友熱議。

千元買淘寶電競椅 他割開背墊驚見「塞滿垃圾」

疫情下在家工作（WFH）的需求愈來愈多，不少人都會選購電競椅減低工作時帶來的疲勞。不過最近有網民割開從淘寶買來價值209元人民幣（約900元新台幣）的電競椅，發現裡面的填充物全部都疑似是回收物，感到震驚，更指自己「還坐了一整年」。有留言指電競椅等同「成堆垃圾塞進去」，更擔心椅子的油壓部分可能爆炸。

「失孤」1家3口團圓 相擁痛哭 牽動億萬人心

2015年由劉德華主演的電影「失孤」主角原型--山東聊城郭剛堂，堅持24年行走50萬公里，終於找到當年被拐賣、年僅兩歲多的兒子郭新振。認親儀式上，郭家三口緊緊擁抱，郭媽媽哭成淚人，不停呼喚兒子。據公安機關表示，涉案的一男一女嫌犯已被抓獲，兩人均已認罪。

「失孤」導演：郭剛堂曾包場 坐影院門口哭

尋親24年，郭剛堂在傳出尋親成功的好消息後，電影「失孤」劇組也發布團圓版海報送上祝福。「失孤」導演彭三源稱「我覺得不會有...

2嫌遊山東預謀 拐郭剛堂兒回河南賣掉

公安部組織2021年開展「團圓行動」以來，郭新振被拐案一直被公安部列為掛牌督辦案件。6月，公安部突破DNA和人像技術壁壘...

童玩噴泉嬉水遭水柱噴起「半空騰空翻轉」 影片揭驚險一幕

炎炎夏日，不少家長都會帶孩子到音樂噴泉嬉水，但最近中國山東省威海市1名孩童在噴泉玩耍期間，被高壓水柱沖上數米高，在空中翻轉2圈落地，有小朋友見狀四散，場面驚險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。