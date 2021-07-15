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千元買淘寶電競椅 他割開背墊驚見「塞滿垃圾」

香港01 / 卓柏安
網友上傳照片，指自己從淘寶購買的電競椅使用令他感到不安的充填物。圖／取自連登討論區
網友上傳照片，指自己從淘寶購買的電競椅使用令他感到不安的充填物。圖／取自連登討論區

疫情下在家工作（WFH）的需求愈來愈多，不少人都會選購電競椅減低工作時帶來的疲勞。不過最近有網友割開從淘寶買來價值209元人民幣（約900元新台幣）的電競椅，發現裡面的填充物全部都疑似是回收物，感到震驚，更指自己「還坐了一整年」。有留言指電競椅等同「成堆垃圾塞進去」，更擔心椅子的油壓部分可能爆炸。

電競椅坐墊底部雖然使用了木板墊底，但上面鋪墊的物料都是顏色雜亂的疑似回收膠粒。圖／取自連登討論區
電競椅坐墊底部雖然使用了木板墊底，但上面鋪墊的物料都是顏色雜亂的疑似回收膠粒。圖／取自連登討論區

原PO在連登討論區上發文，指自己將電競椅割開後發覺內裡的填充物極之恐怖。根據他上傳的照片可見，電競椅坐墊底部雖然使用了木板墊底，但上面鋪墊的物料都是顏色雜亂的疑似回收膠粒，難免令人感覺不安。原PO又表示，他所以會使用一年後才割開椅子，是因為「脱皮補到不想補」，想將坐墊掉換，「沒坐壞的地方先剪開」。根據上傳的交易截圖，電競椅原價259元人民幣（約1120元新台幣），減價優惠50元之後只需209元人民幣（約900元新台幣）。

根據原PO上傳的交易截圖，電競椅原價259元人民幣（約1120元新台幣），減價優惠後只需209元人民幣（約900元新台幣）。圖／取自連登討論區
根據原PO上傳的交易截圖，電競椅原價259元人民幣（約1120元新台幣），減價優惠後只需209元人民幣（約900元新台幣）。圖／取自連登討論區

不過，網友沒有對原PO表示同情，更指「兩百元你還敢買」、「一分錢一分貨」、「259想不騙你都不行啦」，同時亦都驚訝椅子使用的填充物素質不佳，「好密集，看完好不舒服」、「沒有跳蝨、床蝨已經賺到」、「坐一年都沒爆炸又沒自燃運氣真好」。網友們亦都引用過去中國大陸曾經發生的新聞，指有油壓椅曾經自爆，甚至有人因此而令下體受傷。有網友表示，外國公司亦有環保回收膠粒作填充物，不過認為廠方使用前會先消毒清潔，大陸公司則不知有否類似工序，令使用者的身體健康成疑。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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