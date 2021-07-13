快訊

BNT疫苗改標籤不影響進貨？趙少康：前晚差點因「台灣地區」沒搞成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

童玩噴泉嬉水遭水柱噴起「半空騰空翻轉」 影片揭驚險一幕

香港01 / 朱利安
1名孩童日前在噴泉廣場嬉水，其間突然被水柱沖起至空中。 圖／香港01
1名孩童日前在噴泉廣場嬉水，其間突然被水柱沖起至空中。 圖／香港01

炎炎夏日，不少家長都會帶孩子到音樂噴泉嬉水，但最近中國大陸山東省威海市1名孩童在噴泉玩耍期間，被高壓水柱沖上數米高，在空中翻轉2圈落地，有小朋友見狀四散，場面驚險。

據網路流傳的片段，1名孩童在噴泉廣場玩耍時，突然被高壓水柱沖上數米高，直接在半空翻轉2圈，一旁的小朋友立即慌忙跑離噴泉。拍片女子表示，事發時無意間拍下多段影片，當下沒有仔細看，後來翻看時才發現有小朋友被水柱噴起至半空，有感是安全隱患，並希望提醒其他家長，「孩子玩耍的時候也要注意下安全」，故分享影片。

大批網友看過影片後熱議，認為噴泉設施同時有漏電風險，家長不應隨便讓孩子入內玩耍，「這個真的很危險，加壓的水流是有殺傷力的」、「主要是給觀賞的噴泉吧，進到噴泉那麽裏面……那家長呢？」、「家長一定要看護好孩子啊」。

延伸閱讀：

11歲女生頭蝨！母農藥塗頭保鮮紙包裹土法滅蝨　累女兒入ICU險死

跳傘男準備下秒跳　路人狂喊「停止」救一命　驚險畫面嚇傻千萬人

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

童玩噴泉嬉水遭水柱噴起「半空騰空翻轉」 影片揭驚險一幕

炎炎夏日，不少家長都會帶孩子到音樂噴泉嬉水，但最近中國山東省威海市1名孩童在噴泉玩耍期間，被高壓水柱沖上數米高，在空中翻轉2圈落地，有小朋友見狀四散，場面驚險。

有公司招「糞便捐贈者」每月最多捐22次 可賺2.8萬元

近日，中國深圳一家製藥公司招募糞便捐贈者，合格的捐贈者每次捐贈糞便可以獲得人民幣300元（約新台幣1200元）的補助，成功捐贈後當天發放補貼，最多每月可捐贈高達22次，即每月最高收益可達人民幣6600元（約新台幣2.8萬元）。

「貴州高速路好高 」江蘇司機「恐高症」腳軟 報警求助

貴州省位於西南雲貴高原，以石灰岩喀斯特地形聞名於世，當地多山路，也是世界上擁有最多山地高橋的地區。最近，一則「貴州高速有...

「小林心如」暴紅 扮相神還原「還珠格格」紫薇

1998年播出的歷史清裝劇瓊瑤原著「還珠格格」紅遍大中華區，使劇中主演包括趙薇、林心如等演員也打開知名度走紅至今。最近直...

實習醫生女友疑「冒充護士」拔病人尿管 醫方正啟動調查

中國大陸北京大學人民醫院傳出有一名實習醫生帶女朋友去值班室，這名女友將護士套裝穿上身，自拍出PO之餘，不忘冒充護士給病人拔尿管。事件引發關注後，7月12日，北京大學人民醫院工作人員回應指，已關注到事件，正開展調查。

「小林心如」爆紅 陸女網紅神還原《還珠格格》紫薇

1998年播出的歷史清裝劇瓊瑤原著《還珠格格》紅遍大中華區，使劇中主演包括趙薇、林心如等演員也打開知名度走紅至今。最近大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。