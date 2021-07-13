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有公司招「糞便捐贈者」每月最多捐22次 可賺2.8萬元
近日，中國大陸深圳一家製藥公司招募糞便捐贈者，合格的捐贈者每次捐贈糞便可以獲得人民幣300元（約新台幣1200元）的補助，成功捐贈後當天發放補貼，最多每月可捐贈高達22次，即每月最高收益可達人民幣6600元（約新台幣2.8萬元）。
《深圳特區報》報道指，該公司的工作人員表示，公司需要人類的腸道菌群，通過糞便菌群的原料研究腸胃道疾病等藥物，供臨床病人治療使用，因此需要健康人群捐贈糞便。
工作人員表示，捐獻者需先通過問卷初篩，回答關於既往病史、家族史和生活方式等與個人健康情況相關的問題。有意向的捐贈者通過問卷篩選後，公司會安排進行全面體檢，確認身體健康符合捐贈要求後，便可成為合格的供體。工作人員又指，合格的供體每次捐贈糞便可以獲得300元（約新台幣1200元）的補助，成功捐贈後當天發放補貼，最多每月可高達22次的捐贈。
報道又指，糞便捐贈者必須保持良好的身體狀況，其中就包括不抽煙、不喝酒、不熬夜、三餐規律、半年以上不吃魚生、時刻注意身體狀態等要求。其實香港中文大學醫學院也有招募定期大便捐贈者，以用作腸道微生物移植，捐贈者每月最多可獲得港幣7000元（約新台幣2.5萬元）的津貼，不少人指這是絕世荀工。當時招募消息一出，大眾反應十分熱烈，名額迅即爆滿。
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文章授權轉載自《香港01》
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