實習醫生女友疑「冒充護士」拔病人尿管 醫方正啟動調查

中國大陸北京大學人民醫院傳出有一名實習醫生帶女朋友去值班室，這名女友將護士套裝穿上身，自拍出PO之餘，不忘冒充護士給病人拔尿管。事件引發關注後，7月12日，北京大學人民醫院工作人員回應指，已關注到事件，正開展調查。

7月10日，大陸有網友在微博發文爆料稱，7月3日，北大人民醫院的實習醫生張某把女朋友帶到醫院值班室內，讓女友穿著白大褂在醫院裏拍片，並上傳到社交平台。據張某女朋友自稱，她還冒充護士，跟著「張醫生」去給病人拔尿管。

該網友認為，以上行為不尊重病人私隱，且暴露醫院管理存在問題。同時，舉報者還發布當事的實習醫生女友在社交平台分享此事經歷的截圖。

事件引發各方關注。部分網友指出，醫院值班不能兒戲，值班需要尊重病人、尊重醫院、尊重醫生的身份，並希望北京大學人民醫院能公開回應此事。7月12日上午，北京大學人民醫院宣傳部門工作人員稱，已關注到此事，事件正在調查，有進展會再透露。

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文章授權轉載自《香港01》