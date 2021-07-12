聽新聞
test
0:00 / 0:00
實習醫生女友疑「冒充護士」拔病人尿管 醫方正啟動調查
中國大陸北京大學人民醫院傳出有一名實習醫生帶女朋友去值班室，這名女友將護士套裝穿上身，自拍出PO之餘，不忘冒充護士給病人拔尿管。事件引發關注後，7月12日，北京大學人民醫院工作人員回應指，已關注到事件，正開展調查。
7月10日，大陸有網友在微博發文爆料稱，7月3日，北大人民醫院的實習醫生張某把女朋友帶到醫院值班室內，讓女友穿著白大褂在醫院裏拍片，並上傳到社交平台。據張某女朋友自稱，她還冒充護士，跟著「張醫生」去給病人拔尿管。
該網友認為，以上行為不尊重病人私隱，且暴露醫院管理存在問題。同時，舉報者還發布當事的實習醫生女友在社交平台分享此事經歷的截圖。
事件引發各方關注。部分網友指出，醫院值班不能兒戲，值班需要尊重病人、尊重醫院、尊重醫生的身份，並希望北京大學人民醫院能公開回應此事。7月12日上午，北京大學人民醫院宣傳部門工作人員稱，已關注到此事，事件正在調查，有進展會再透露。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言