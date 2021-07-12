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美女房客欠租失聯更私自換鎖 房東破門見垃圾成山

香港01 / 撰文：姜庚宇
房東開門赫見垃圾成山。（極目新聞）
房東開門赫見垃圾成山。（極目新聞）

河北保定一名「00後」美女房客日前欠租失聯，房東前往出租單位，赫然發現門鎖亦被更換，於是破門進入，結果見到成山垃圾，且屋內有資產被損壞，讓房東和網友都看傻。

據《極目新聞》報道，業主景女士表示，房客是一個2001年出生的美女，從今年5月1日起租。本來7月1日應交租，但業主到7月8日也未收到錢，房客也失聯，於是上門查看，發現鎖被換了。

房東開門赫見垃圾成山。（極目新聞）
房東開門赫見垃圾成山。（極目新聞）

景女士開鎖進屋後，發現滿地垃圾，包括外賣、奶茶、速遞包裝等，連床上都堆積如山，家具也被損壞，廁所下水道更已經堵塞。她報警取證後，請了四名清潔人員打掃了一下午才掃乾淨。

景女士發現滿屋垃圾後，一直給女孩傳訊息詢問，對方則稱門鎖在其入住時已經壞了，因此才更換，隨後將景女士封鎖。景女士表示，事涉經濟糾紛，將向法院起訴。

專家：房客或患「囤積強迫症」

報道指，近年來，傳出多宗住戶在房內堆滿垃圾的事件，國際二級心理諮詢師趙咪咪分析稱，在家中堆滿垃圾可能是「囤積強迫症」所致，這是一種常見的精神失調，因為囤積者已經對囤積物產生了精神依賴。如果被人發現，垃圾被強行清理，往往還會引起囤積者的痛苦。

趙咪咪稱，強迫症的根源包括生物性、社會性或心理性，「有的先天遺傳基因就有強迫症的DNA，有的則是生活中缺少陪伴和關愛，引發了心理和行為的失調」。

延伸閱讀：

租霸稱屋內有鬼拖租　突失蹤留一屋狗糞尿垢　業主崩潰po文警世

上海兩女租客屋內留大量垃圾後離開　廁所內廁紙糞便堆積如山

文章授權轉載自《香港01》

房客 房東

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