殯葬業者分享首碰遺體感受 難忘未剪臍帶嬰兒出殯

許多行業對一般民眾來說很神秘，例如殯葬業！有港男日前在討論區發文，指自己剛入行殯儀土工，和網友分享自己的工作經歷，更解答許多網路迷思，例如流傳的神秘測試及入行是否要算八字等，也少不了回應靈異話題。不過，他提到殯儀土工待遇不算好，要靠些額外工作賺外快，但認為是份有意義的工作。

原PO在連登討論區以「做殯儀土工1個月，你問我答」發文，分享許多鮮為人知的工作經歷。首先他提及主要工作內容，包括抬棺木、幫往生者穿衣服化妝、收殮、抬棺材土葬、做儀式等，一般從醫院出殯才會由他們化妝，除非親友另聘化妝師。往生者入殮時通常不會用布，會將屍床和靈柩平排，先放腳入箱，再由一個人抱腰、一個人抱膊頭及頸；或靈柩同屍床形成一線，再兩至三人一起抬入之後，整理好衣裳，摺好「金銀」放頭及身體兩側，再鋪被整理整齊。

至於網友最關心的待遇，原PO說入行底薪1萬2000元港幣（約4萬3000元新台幣），工時就看老闆接到多少工作，短則每日4小時，長則10小時，上班要穿制服。另外還會有些額外收入，例如客人給的紅包稱為「下欄錢」，一個月約會收到4000元左右，還有約4000元（約1萬4000元新台幣）的外快錢，是些不犯法的「厭惡東西」，又透露行內真的很少女性。

原PO指第一次碰遺體時，剛好那位往生者很乾淨，沒太大感覺，但後來遇過一些狀況如「整隻手脫皮」、「發霉」，難免心裡有點害怕，而往生者不會完全僵硬，通常都能移動關節位置。被問及最難忘經歷，他說曾遇過「30週，臍帶都未剪的嬰兒出殯」，寶寶只是比手掌大一點，要慢慢很溫柔的幫他剪開原本的衣服，印象最深刻。

殯葬業有不少都市傳說，有網友問及一個傳聞，就是入職時會否有測試，傳聞測試要求應徵者與屍體同住一晚，「隔天沒有事才聘用，測試命硬不硬」。不過原PO表示從未聽聞，但算八字一說就的確有，曾有應徵者因「不算八字」沒被聘請。至於靈異經歷，他說行內不是人人相信鬼神，他真的的沒見過，「不怕，撞鬼也不一定是要害我」。貼文解答許多網友疑問，許多網友為他打氣，「Respect樓主，也不是做這行就一定會遇到」。

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文章授權轉載自《香港01》