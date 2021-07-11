成都虎爸媽不滿13歲叛逆女兒 竟逼她「荒島求生」鍛鍊心志

山東威海市日前有漁民報警，稱一名少女向其求救，並指自己被他人困在小島，結果警方到場後，卻發現原來是少女的父母不滿女兒行為叛逆，於是故意逼迫她一同到荒島求生，想借此鍛鍊她。隨後民警對其父母進行批評教育，並護送眾人離開。

據了解，少女來自四川成都，今年13歲，去年9月輟學，平時性情孤僻且十分叛逆，父母更指她平時在家不願意下樓，「衣來伸手，飯來張口」。於是，他們在另一位負責保護人身安全的具相關技能的男士陪同下，帶女兒一同到荒島求生，想借這種極端環境鍛鍊她的能力，激發某種潛能等。

不過在周一（5日），少女最終無法忍受荒島艱苦環境，遂向漁民求救。她更對鏡頭稱：「我真的受不了了！他就逼迫我們一直荒島求生，我們只有水和營養口糧，火都生不起來。能不能讓我們上岸？」相關影片經流傳後，更一度登上了熱搜。

威海市公安局海岸警察支隊海陽所派出所一名警官周六（10日）憶述，他們當日一開始考慮到有可能是劫持或其他情況，加上對象是名少女，所以第一時間就登島調查。結果上島後，發現少女本人及其父母都在等著他們，一眾成人彼時亦無衝突，而少女開頭反應較激動，但心情很快就平緩下來，和正常小女孩無差。

由於荒島上缺水缺電，醫療條件有限，遇上突發情況時十分危險，警方第一時間把他們勸離。圖／取自 微博

警方又指，孩子父母起初竟不願離島，想繼續以這種方式教育孩子，但由於荒島上缺水缺電，醫療條件有限，遇上突發情況時十分危險，加上對警方來說，不可能去放任或縱容這種有危險性活動，故第一時間把他們勸離。最後費了一翻口水後，父母終於同意離島。該警官最後坦言，盲目荒島求生不可取，其不是教育的唯一辦法，父母應尊重孩子的心理狀況。

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文章授權轉載自《香港01》