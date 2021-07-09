男吃千元網紅蛋糕口腔竟變藍 懷疑色素超標將送檢

為了令賣相更好，不少食物都會添加食用色素，惟江蘇常州市有市民進食蛋糕後，卻發現牙齒和舌頭都變色，懷疑是色素超標。

來自常州市的張先生昨日（7日）稱，朋友早前在「美團」上訂購了一款價值人民幣388元（約新台幣1678元）的網紅蛋糕，事發時有人摸了蛋糕上的藍色鮮奶油，發現未能用紙巾擦拭，用水洗也洗不掉，有小孩子吃完後牙齒和舌頭都變成藍色。

當他們向蛋糕店老闆反映問題，對方卻表示「你選的這個藍色就是這個樣子」。張先生表示，他們對蛋糕店老闆的說法並不滿意，認為對方是推卸責任，「因為普通奶油擦一下肯定可以擦掉的，它完全擦不掉就是色素太多了。目前，張先生已向有關部門投訴，並打算檢測蛋糕色素是否超標。

事件引起不少網友討論：「好傢伙，這是摸了層油漆在上面嗎」、「自帶藍芽，試試能連手機不？」、「上次買的黑色奶油蛋糕也是，弄到手上洗都洗不掉​」、「太好笑了，這個話題我看成了網紅吃完蛋糕變藍芽，我還想人怎麼就變藍芽了哈哈哈」、「我還是老老實實吃白色蛋糕吧，最差也不過是牙變白了」、「是不是類似粉底液性質了，用卸妝產品洗洗試試」

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文章授權轉載自《香港01》