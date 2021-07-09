快訊

海地總統遇刺案涉至少28人 11人在我駐海地使館被捕

餐飲開放內用一場空？微解封概念股盤中賣壓湧現

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男吃千元網紅蛋糕口腔竟變藍 懷疑色素超標將送檢

香港01 / 撰文：林芷瑩
張先生懷疑蛋糕的色素超標。（影片截圖）
張先生懷疑蛋糕的色素超標。（影片截圖）

為了令賣相更好，不少食物都會添加食用色素，惟江蘇常州市有市民進食蛋糕後，卻發現牙齒和舌頭都變色，懷疑是色素超標。

來自常州市的張先生昨日（7日）稱，朋友早前在「美團」上訂購了一款價值人民幣388元（約新台幣1678元）的網紅蛋糕，事發時有人摸了蛋糕上的藍色鮮奶油，發現未能用紙巾擦拭，用水洗也洗不掉，有小孩子吃完後牙齒和舌頭都變成藍色。

當他們向蛋糕店老闆反映問題，對方卻表示「你選的這個藍色就是這個樣子」。張先生表示，他們對蛋糕店老闆的說法並不滿意，認為對方是推卸責任，「因為普通奶油擦一下肯定可以擦掉的，它完全擦不掉就是色素太多了。目前，張先生已向有關部門投訴，並打算檢測蛋糕色素是否超標。

事件引起不少網友討論：「好傢伙，這是摸了層油漆在上面嗎」、「自帶藍芽，試試能連手機不？」、「上次買的黑色奶油蛋糕也是，弄到手上洗都洗不掉​」、「太好笑了，這個話題我看成了網紅吃完蛋糕變藍芽，我還想人怎麼就變藍芽了哈哈哈」、「我還是老老實實吃白色蛋糕吧，最差也不過是牙變白了」、「是不是類似粉底液性質了，用卸妝產品洗洗試試」

延伸閱讀：

深圳抽檢茶飲店網紅飲品　逾7成店家違規添加人工色素日落黃

雪糕蛋糕不止Häagen-Dazs！$298意式雪糕蛋糕　香港製造天然低脂

文章授權轉載自《香港01》

網紅 人工色素 食安

延伸閱讀

客製化蛋糕寫滿波羅蜜心經 網友傻眼：這顆吃下去我還不得道

影／「戰鬥民族」把熊當寵物養還讓他爽泡浴缸 網友笑：俄羅斯的日常

清洗牛仔短褲 洗完後模樣讓她傻眼：是丟洗衣機還是碎紙機？

愛上BTS防彈少年團 英男想變韓國人「整形18次」喊話願服兵役

相關新聞

網傳「日本小妹妹」讓座給大人 陸母斥：我家孩子是大中華兒女

中國大陸網路近日流傳一名可愛的「日本小妹妹」在地鐵車廂的照片，指其在車廂有大量空位下依然不坐，而給大人讓座。不過微博一名聲稱是女孩媽媽的網友周四（8日）發帖闢謠，強調女兒是「大中華兒女」，同時斥責有人擅自亂加文案。

男吃千元網紅蛋糕口腔竟變藍 懷疑色素超標將送檢

為了令賣相更好，不少食物都會添加食用色素，惟江蘇常州市有市民進食蛋糕後，卻發現牙齒和舌頭都變色，懷疑是色素超標。

時代眼淚！《還珠格格》25年前開機照曝光 網指「她」整好大

瓊瑤劇《還珠格格》自1998年播出後，轟動兩岸三地，即便過20年之久，仍是民眾心中的「經典好作」，期間不斷被電視台重播，甚至被翻拍新版本。近日有網友公開還珠格格當年的劇組開機照，再度引發網友熱議...

辱華了！正妹網紅博物館前跳日系舞 陸最高檢批觸民族歷史底線

擁有超過670萬粉絲的Bilibili（嗶哩嗶哩，B站）美妝網紅「機智的黨妹」，其發布影片顯示她穿着日式蘿莉塔裙在遼寧旅...

男帶小三逛街驚遇老婆岳母 當場上演格鬥賽

渣男與小三約會時碰上妻子，很難沒出事！內地一段影片在網絡上瘋傳，據知片中男子帶着小三到商場逛街時，偶遇自己的妻子和外母，雙方當場起衝突，外母則憤怒拿起傘狂毆女婿，小三上衣更被扯至失守走光，場面猶如一場MMA格鬥賽事。

他用石頭創作「滿漢全席」 9年耗盡數百萬積蓄導致離婚

東坡肘子、烤羊肉、黃金大餅…在四川綿陽市青蓮詩歌小鎮一間展廳內，一桌用石頭創作的108道菜「滿漢全席」栩栩如生。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。