網傳「日本小妹妹」讓座給大人 陸母斥：我家孩子是大中華兒女

中國大陸網路近日流傳一名可愛的「日本小妹妹」在地鐵車廂的照片，指其在車廂有大量空位下依然不坐，而給大人讓座。不過微博一名聲稱是女孩媽媽的網友周四（8日）發帖闢謠，強調女兒是「大中華兒女」，同時斥責有人擅自亂加文案。

定位顯示為浙江杭州的微博主「銀河系的蝸牛」發出上述闢謠貼，並貼出某社交平台上的帳號，寫到「網傳我家女兒是日本小孩！在此特此申明：我家孩子是我大中華兒女，並深深熱愛著我們的祖國！請那些擅自亂加文案的『人』給我閉嘴！我大中國不容許你們在這裡亂來」。

根據該網傳截圖配文，女孩被描述成來自日本神戶，之所以在車廂明顯有大量空位下依然不坐，是因為日本有不成文規定，小朋友乘坐公共交通時要把空座位讓給為了生活辛苦打拼的大人們去坐。（微博） 根據該網傳截圖配文，女孩被描述成來自日本神戶，當時她獨自乘坐地鐵，但在車廂明顯有大量空位下依然不坐，選擇緊握扶手。該文解釋，之所以這樣，是因為日本有不成文規定，不論父母、幼稚園或小學老師，都會教導小朋友乘坐公共交通時最好站着，要把空位讓給為了生活辛苦打拚的大人們坐。目前發布該帖文的帳號已將貼文刪除。

「銀河系的蝸牛」發出闢謠貼。（微博） 對於是否真的有如此不成文規定，在日本居住多年的華人林小姐接受《香港01》採訪時，對這種說法表露訝異，表示她從沒聽說過有這個規定，並指地鐵內有優先座位給老年人、孕婦、媽媽、殘疾人士等，但是也沒有說別人不能坐，視乎個人道德。

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文章授權轉載自《香港01》