男帶小三逛街驚遇老婆岳母 當場上演格鬥賽
渣男與小三約會時碰上妻子，很難沒出事！內地一段影片在網絡上瘋傳，據知片中男子帶着小三到商場逛街時，偶遇自己的妻子和外母，雙方當場起衝突，外母則憤怒拿起傘狂毆女婿，小三上衣更被扯至失守走光，場面猶如一場MMA格鬥賽事。
影片於江蘇南通1個購物中心拍攝，當時1名男子帶着辣妹打扮的小三逛街，不料迎面碰見妻子和外母，雙方繼而發生激烈爭執。當妻子上前怒罵小三時，男子竟心急護花，一手把妻子推開，外母看不過眼，即以手裏的雨傘怒打女婿，他不敢還手，唯有拉着小三急步離開，妻子和外母即追上去，並拉扯小三的小背心。
鏡頭一轉，小三被拉倒在地，小背心幾乎被脫掉，上身失守被看光，妻子還騎在她身上繼續拉扯，男子馬上保護新歡，又出力把妻子推開，惟整個過程都沒有對外母動手。
影片曝光即引起熱議，有網民表示「不應該打她老公嗎？打小三有咩用？」，又指沒必要在大街上動手，「這種男人直接離開就好」，有人則笑言渣男至少不敢打外母，「還懂丁點尊重」。
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文章授權轉載自《香港01》
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