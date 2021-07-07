他用石頭創作「滿漢全席」 9年耗盡數百萬積蓄導致離婚

東坡肘子、烤羊肉、黃金大餅…在四川綿陽市青蓮詩歌小鎮一間展廳內，一桌用石頭創作的108道菜「滿漢全席」栩栩如生。

這桌「佳餚」的創作者劉曉東，9年來潛心用石頭創作了「滿漢全席」和石頭書畫等，更花光數百萬元（人民幣．下同）積蓄買石，並因此跟妻子衝突不斷而離婚。

據《紅星新聞》報道，這桌「石頭版滿漢全席」的創作者是綿陽江油人劉曉東，現年46歲。9年前進入「玩石圈」後，他將自己的烹飪技術與玩石相結合，開始創作「石頭版滿漢全席」，使用的石材均來自新疆的戈壁灘，有戈壁石、瑪瑙、泥石等，共有80多種。

「滿漢全席」每一道菜都是用大小不一的石頭創作而成，「東坡肘子」惟妙惟肖，「黃金大餅」則用了9塊石頭，形狀、大小也幾乎相同，乍一看，儼如真的佳餚。這一桌「滿漢全席」，雖然都是石頭創作，但「色香味」皆具，讓人望之垂涎欲滴。

劉曉東說，自己以前是學廚師的，對美食有一種天然的嚮往。後來並沒有從事廚師工作，但廚藝卻沒有落下。2012年，他開始玩石後，就一心想創作一桌石頭版「滿漢全席」。現在，這個心願基本完成了。但，用石頭做「滿漢全席」並不容易，除了創意與構思，往往為了尋找一塊合適的石頭，就得耗費太多的時間和精力。比如「黃金大餅」所用的9塊石頭，為了讓它們形狀、大小相似，他花了足足半年時間才全部找到。

除了「滿漢全席」，他還用石頭創作了 「李白畫像」等， 一顆顆石頭配景作畫，十分逼真。

劉曉東用石頭創作的「滿漢全席」。（紅星新聞）

花光數百萬積蓄、離婚 家人都認為「他瘋了」

玩石，對劉曉東來說，已經到了一種痴迷的狀態。劉曉東表示，多年前，他到新疆從事建築工程工作。2012年開始，自己被大漠戈壁石所吸引，從此開始奇石收藏之路。「後來，只要看中了的石頭，我就會直接買下。有一次，我帶了5萬元現金（約新台幣21.6萬元），全部買了石頭，結果打車的錢都沒有了，還是打電話讓工人開車來接我。」劉曉東說，自己出手闊綽的形象，深得石頭賣家們的信賴，後來即便不帶現金也能買石。

9年下來，劉曉東收藏石頭共花費數百萬元積蓄。他的這一行為，也遭到了父母、妻子以及其他親人的反對，家人一度認為「他瘋了」，他也因此和妻子矛盾不斷，3年前離了婚。但這一切都沒能改變他繼續玩石和收藏石頭的愛好和信心，他說，之所以堅持玩石並進行創作，是因為從石頭中領悟到人生哲學，心靈也更貼近自然。

劉曉東說，現在，他的作品一件件出爐，甚至還有人前來訂製。家人雖然還是有所擔憂，但也驚嘆不已。

劉曉東用石頭創作的「滿漢全席」。（紅星新聞）

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文章授權轉載自《香港01》