公司設老闆專用廁所隔間 下屬齊心1招報復「太噁了」

不少公司都有一些不合理的「潛規則」，部份更是源於內部階級觀念。最近有上班族投稿發文，表示公司洗手間特設老闆專用廁格，平時高層均猶如「糾察隊」般，緊盯入錯廁格的同事。後來清潔姐姐大怨老闆廁格特別髒，而樓主某天加班，更得知所有下層職員在老闆下班後，原來都會集中使用「神聖不可侵犯」的廁格，出盡全力弄髒馬桶。

該名上班族在facebook專頁「辦公室日報」投稿分享，表示自己當初入職現公司時，如廁「見有小便斗就上，見有廁間就入」，未料突然有資深同事喝止他，並指他面前的是「老闆專用廁格」。樓主慨嘆連去廁所都有階級之分，並發現該廁所門竟然確實有「老闆專用」的牌。

工作一段時間後，樓主與相熟同事提起此事，對方再次提醒他「平時千萬不要用」，尤其廁所內有高層和資深員工，「高層會像糾察隊那樣，監督有沒有人走去用」，並透露過去有人無視「規矩」照用老闆廁所，結果老闆大發脾氣，並叫該同事和其上司入房問罪。

老闆不能當面得罪，樓主一直循規蹈矩地工作，惟同事每天都聽到清潔姐姐抱怨，指廁所中唯獨老闆專用廁所特別髒，四處都是小便，「大號更加慘不忍睹」，形容比街上公廁更甚。

直至樓主某天加班，老闆和高層已經離開公司，他到廁所時竟發現有人在老闆專用廁所內大便，當下還以為是老闆折返公司，但其後卻見到是同事走出來，樓主大嚇一跳，問道「你怎麼敢用這格呢？」不過，該同事隨即透露真相，坦言「你不知道老闆走了之後，我們全部職員都是集體用這格的嗎？」。

該同事強調正常上班時間雖不會用老闆專用廁所，但一到下午6時，高層和老闆離開公司後，所有員工便會「主攻」老闆廁所，甚至感受到腸胃內洶湧澎湃時，仍刻意忍到6時後才去廁所，「我晚上吃完麻辣，剛才還拉肚子，等6點等的很辛苦！」。

樓主當下才發現所有下層員工都對老闆的階級觀念非常厭惡，「你越不給職員用，大家就更要用，甚至還要等到有『大的』才用，這樣想，老闆專用廁所當然就是最髒的」，自己照常使用「平民廁所」才更安心。直至翌天，樓主在廁所外遇到清潔姐姐，發現對方充滿怨氣，不停抱怨：「你老闆真的好髒，樣子明明很斯文，怎麼會像個鄉下老粗，我家狗大小便都沒有這麼噁心」。

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文章授權轉載自《香港01》