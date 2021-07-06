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房東要求晚上睡覺不要關燈！ 獨居女遇停電才知「驚悚真相」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名大陸女子被房東要求，晚上睡覺時不要關燈，沒想到一次房間停電，讓她發現了恐怖真相。情境示意圖。圖／pexels
一名大陸女子被房東要求，晚上睡覺時不要關燈，沒想到一次房間停電，讓她發現了恐怖真相。情境示意圖。圖／pexels

民眾不管是在外求學或工作，大多都有租房的需求，除了要考慮物件的租金、規格外，安全性也是一大考量！日前有陸媒披露，一名中國大陸女子在外租房，頻頻被房東提醒「晚上睡覺時不要關燈」，還稱不會收電費，沒想到一次房間遇到停電，女子卻發現恐怖真相。

根據《搜狐新聞》專欄報導，一名女子曉華（化名）從大學畢業後，在外租了一間房間，該房間不僅生活機能方便，而且租金便宜，曉華看完房就馬上簽約了。搬進新房間的當天，房東大叔熱情地幫忙搬行李，還問她需要什麼家具，讓曉華覺得特別幸運。

奇怪的是，房東再三提醒她，房間電燈開關壞了，希望她「晚上睡覺時不要關燈」，曉華擔心這樣電費太高，連忙拒絕房東，但房東卻稱電費不用付！曉華想到電燈開著比較安全，且不用付電費似乎撿到便宜，因此就答應了。

曉華住進來約一個多月後，也慢慢適應「睡覺開燈的日子」，直到有一次遇到大停電，房間的燈瞬間全部暗了下來，曉華這時才發現角落有紅燈微微閃爍，疑似是房東安裝來偷窺自己，這一幕讓曉華當場嚇傻，事後完全不敢回租屋處。

《搜狐新聞》也提醒，在外獨立租屋的人要考量4大方面，第一是租房的社區環境不能太偏僻、太昏暗，上班族晚回家才安全；第二要注意房間的用電安全，像是充電器、電源開關以及廚房電器要謹慎使用；第三是不要和周圍陌生人有太多接觸，不熟的朋友別帶回家，最後是女性租屋應盡量避免男女混宿，也要避開一層就租給很多戶的物件。

房東

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