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網購食品包裹突原地爆炸 原因「高溫天氣導致」

香港01 / 林芷瑩
劉先生正在店內玩手機，貨架旁邊的包裹突然爆炸。 圖／香港01
劉先生正在店內玩手機，貨架旁邊的包裹突然爆炸。 圖／香港01

不少人都喜愛網購，除了購買衣服、褲子、鞋襪及生活用品，各式各樣的食品都深受歡迎，但踏入夏季後天氣炎熱，網購食物可能容易變壞，甚至有機會「爆炸」。

上周五（3日），中國大陸河北滄州市某速遞代理點其中一個包裹突然原地爆炸，發出巨響。監視器紀錄顯示，放在貨架旁邊的包裹爆炸，正在玩手機的老闆劉先生受嚇，立即向後查看。

劉先生稱，當時未能發現店內有甚麼物件爆炸，於是翻查閉路電視，發現其中一個裝有百香果醬的包裹爆炸，「被嚇到了，嚇一跳，聲音特別大」。他猜測，百香果醬用密封袋密封，加上高溫天氣才導致爆炸。劉先生事後已聯繫客戶說明情況，客戶已收到賣家退款。

據介紹，百香果醬與其他果醬相比更液體化，具備微生物發酵的條件，當微生物引起發酵時就會產生氣體，繼而將容器撐大，當容器已不能承受百香果發酵的氣體壓力時就會爆炸，再加上百香果醬是液體，就會一下子全部噴出。

相反，冷凍的百香果醬並不會爆炸。由於水在冰凍狀態下成為固體，即使發酵的氣體想噴出亦會被冰擋住，在冰的縫隙或小洞中慢慢釋放，或融化釋放。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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