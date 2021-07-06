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七旬老翁將流浪孕婦帶回家 今背著嬰兒「撿垃圾養活母子」
近日，中國大陸江西南昌一名七旬老翁在深夜背著嬰兒撿垃圾的畫面引起廣泛關注，原來背後有一段感人故事。網傳影片顯示，在7月3日，一名老翁深夜背著嬰兒在撿垃圾。老翁已經滿頭白髮，但臉上還是帶著笑容，而他背上的嬰兒則在呼呼大睡。
據悉，這名老翁已經70多歲，他去年遇到一個懷胎五月正在翻食垃圾的孕婦，該孕婦精神狀態不是很好，看到孕婦這樣，老翁不忍心就將其帶回了家。
幾個月後孩子出生了，因為孩子的媽媽根本無法照顧孩子，老翁就一直默默照顧兩個人。為了養活孩子，老翁不得不背著孩子撿垃圾。老翁表示：「我條件雖然不是很好，但總不可能見死不救吧！」
老翁又表示：「俺不怕，慢慢地來，（生活）總要繼續往下去，總會好起來的。」
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文章授權轉載自《香港01》
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