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房客兒大考成績拿高分 霸氣房東掛紅布條祝賀：免去4年房租
中國大陸高考（高中考大學）最近陸續放榜，廣東一名房東因為房客的兒子高考取得了608分的好成績，為表達鼓勵和祝賀決定送個大禮，竟「免去房客未來4年房租」，引起網友大大稱讚。
該起事件發生在廣東中山市，當地一處住宅大樓外牆上高調地懸掛兩條紅色長布條，上面寫著「恭喜本樓租戶之子高考取得608分的優異成績，為表示祝賀房東決定為該住戶免房租4年」，除了布條之外，該棟大樓門口也貼著相同內容的紅色海報。
據陸媒《搜狐新聞》報導，一名左姓男子向房東張姓男子租屋10年，每月租金人民幣220元（約台幣950元），這10年的房租從未漲過，左男平日在五金廠工作，兒子在別的城市念書，妻子為就近照顧兒子也在當地工作，一家人為了生計分隔兩地。左男生活十分節儉，會不時提到兒子「成績還不錯」。
高考放榜後，張男收到左男發來的訊息，說他的兒子考了608分，張男表示「他們夫妻倆都是打工人，在孩子讀書方面也給不了過多的支持，孩子能考出這個成績非常不容易」，並給左男一個免去未來4年總共超過萬元房租的大驚喜，還特地請工人懸掛布條慶賀。
不少中國大陸網友看到後紛紛表示「中國好房東」、「10年不漲房租，可以看出房東的為人」、「感慨房租便宜啊」、「千千萬萬的打工人大多都是租住人民幣兩三百元的房子，與高額的房價形成鮮明的對比」、「免4個月很多人做得到，但免4年的就沒幾個，給房東點個讚」。張男對此則謙虛地說，「這就是一點點心意而已，實在微不足道，最重要的是這一家三口的努力，才是值得大家學習。
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