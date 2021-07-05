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四川壯碩棕熊凌晨於公路狂奔 警方尾隨並疏散群眾
7月3日凌晨4時左右，中國大陸四川甘孜石渠縣有民眾拍到一隻正在公路上奔跑的棕熊，引發網友熱議。據央視報導，目擊者是家住石渠縣尼呷鎮的四郎益西。其在回家途中，經過環城路與菊母街路口時，發現這隻奔跑的棕熊，坐在副駕駛席的四郎益西當即用手機拍下影片。
從影片可見，這隻棕熊體形壯碩，奔跑速度很快，未見受傷。隨後，棕熊在該縣警察大隊大院及住宅小區逗留，直至早上8時離開城區。報道指，尚不清楚棕熊進城原因，但當地警方一直尾隨棕熊，並疏散沿途群眾，而該棕熊的出沒未造成周邊人員傷亡，亦沒有給周圍民眾生活帶來不便。
事件也引發大陸網友熱議，「動物都跑城市來瞎逛了」、「夜跑減肥的樣子很帥啊」、「四川熊都多到這種地步啦」、「進城是因為牠餓了，奔跑是因為迷路了而害怕恐懼，牠們更怕來自人類的傷害」。
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文章授權轉載自《香港01》
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