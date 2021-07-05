女大生「騙了」騙子3100元 以為要坐牢向銀行哭訴求助

近日，在中國農業銀行長沙農大支行裏出現了有趣的一幕：一名女大學生向銀行經理哭訴著她「騙了騙子錢」，詢問她是不是要坐牢。原來該名女大學生遇上電信詐騙，騙徒向她的帳戶轉帳了3,100元人民幣（約新台幣14,400元），她誤以為自己已經犯法。

中國青年網報道指，6月25日，湖南農業大學一名大三女學生收到一個來自騙徒的來電，對方聲稱是銀聯總行的工作人員，告知她的銀聯帳戶已欠了數萬元，並且給了她一個網址鏈接，要求她點開鏈接立即轉帳到對方提供的一個銀行帳戶上。

女大學生曾經有過網貸經歷，因此一時信以為真，但她手頭上沒有錢。騙徒聲稱她可以通過某公司的貸款平台進行「套現」，對方甚至還可以幫助她實現「套現」。

騙徒為博得女大學生信任，先行向她的支付寶轉帳了3100元（約新台幣14,400元），要她將剩餘的部分一起轉入到對方提供的帳戶。這時候女大學生開始懷疑自己受騙，於是到銀行求助。

騙徒發現女大學生不轉錢過來，多次威脅女大學生，聲稱要告她讓她坐牢，於是銀行內出現了女大學生哭著說自己「騙了騙子錢」的一幕。銀行工作人員為女大學生報案，並告訴她，騙子是沒辦法讓她坐牢的，之後女大學生才釋懷。

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文章授權轉載自《香港01》