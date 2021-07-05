快訊

新光三越信義A11傳專櫃人員確診 今日休館全面消毒

查到了！台中大雅瓦斯外洩 中油：一顆開關閥螺絲鬆了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

送3000個一元硬幣賀好友結婚 男自誇跑4間銀行兌換反被噓爆

香港01 / 撰文：李納德
男去為祝賀好友結婚，竟然與朋友一起換了3000個1元硬幣做人情，裝滿了整個膠盆。（微博影片截圖）
男去為祝賀好友結婚，竟然與朋友一起換了3000個1元硬幣做人情，裝滿了整個膠盆。（微博影片截圖）

結婚是人生大事，不少親朋好友會發心思送「重禮」，當中送多少人情更是重要指標！微博日前瘋傳1段婚宴影片，只見1名男子在禮金桌放上盤子，從背包中倒出大量1元人民幣硬幣做人情禮金，嚇得收禮的伯伯不知怎數算，索性在禮單上寫上「壹盤」。該名男子其實是新郎哥的好友，他說為了送禮助興，10個朋友跑了4間銀行才兌換到3000個1元人民幣，總重達20公斤。雖然有網友認為一定是真兄弟才會花心思送這份重禮，但更多人大鬧他無聊當有趣，除了為新郎哥帶來麻煩，還累銀行職員點來點去，泿費時間人力。

該場婚禮於上月25日在河南舉行，影片所見1名男子赴宴時帶上1個背包，在門前禮金桌上，將「海量」1元硬幣倒在自備的盆子上，收禮金的伯伯都被這一幕嚇到呆住，拿起1把硬幣再灑下，不知道如何是好。

以硬幣作禮金的王先生接受媒體訪問時指，新郎哥是他的好友，想為他的喜事增添點熱鬧氣氛，正在構思點子時，有天去銀行剛好碰到有人在兌換硬幣，心想不如在好友結婚時將所有禮金換成硬幣，更稱「跑了4家銀行才換夠」。

王先生表示，他們一行10個朋友共換了3000元，全都是1元硬幣，大約40斤（約20公斤）重，還一起買了個盆子，笑言：「從書包倒出來的瞬間，給（收禮金）大爺都整懵了。」最後收禮金的伯伯沒有慢慢點算，直接在禮單上寫「壹盆」，因為恐怕吃完飯都點不完。王先生還自誇當時旁邊所有的人都在拍片，都在笑。新郎哥有過去問是誰人所為，他們無人認帳。

雖然有網友認為王先生有勇氣這樣開玩笑，足證他和新郎是「真兄弟」，但許多網友卻直斥這行為是無聊當有趣，「這是一輩子的零錢」，因為攜帶大量硬幣很重，3000個不知用到何月何年，新郎基本上最後都要拿去銀行換回紙鈔，其實只是為朋友添麻煩，還要連累銀行職員點算。

延伸閱讀：

婚鬧玩大咗！廣東新郎當眾撕誇張誓詞新娘超尷尬　結局神反轉

新郎遭吊起狂射高壓水柱　半空自轉裇衫西褲都破爛

文章授權轉載自《香港01》

結婚 婚禮

延伸閱讀

詐騙集團裝陸軍醫師要投資 他一招嚇退網笑翻

外送員蹲路邊找掩護用餐 一張照片讓眾人不捨：別正義過頭

抓蝸牛5小時賺2千？日本離島打工訊息讓網友暴動：想加入！

愛妻想在客廳烤肉 他手作改裝「居家燒烤店」網狂讚用心

相關新聞

女大生「騙了」騙子3100元 以為要坐牢向銀行哭訴求助

近日，在中國農業銀行長沙農大支行裏出現了有趣的一幕：一名女大學生向銀行經理哭訴著她「騙了騙子錢」，詢問她是不是要坐牢。原來該名女大學生遇上電信詐騙，騙徒向她的帳戶轉帳了3,100元人民幣（約新台幣14,400元），她誤以為自己已經犯法。

送3000個一元硬幣賀好友結婚 男自誇跑4間銀行兌換反被噓爆

1名男子在禮金桌放上盤子，從背包中倒出大量1元人民幣硬幣做人情禮金，嚇得收禮的伯伯不知怎數算，索性在禮單上寫上「壹盤」。該名男子其實是新郎哥的好友，他說為了送禮助興，10個朋友跑了4間銀行才兌換到3000個1元人民幣，總重達20公斤。雖然有網友認為一定是真兄弟才會花心思送這份重禮，但更多人大鬧他無聊當有趣，除了為新郎哥帶來麻煩，還累銀行職員點來點去，泿費時間人力。

福建父女「蟲上腦」致抽搐昏厥 疑與吃未熟蛇蛙、生魚片有關

在中國福建福州任職貨車司機的蘆先生，3年前因癲癇反覆發作而四處尋醫，未料其在福清的26歲女兒近日也莫名出現癲癇症狀。醫生檢查發現，蘆女士腦內有3個肉芽腫。最後，醫生經手術取出導致蘆女癲癇發作的元兇「腦囊蟲」。醫生推測，蘆氏父女接連出現癲癇，可能是和愛吃生食有關。

國小男童公然撲倒高中女「強吻」 拍攝者旁觀嬉鬧引眾怒

人與人互動之間的界線要拿捏得宜，若是過於冒犯對方最終可能觸法。近日大陸網路瘋傳一段影片，影片中看似國小生的男童先是與一名高中年紀的女生打鬧，後開始摟腰、跨坐，甚至撲倒強吻得逞，且拍攝者全程在旁嬉笑，影片引起眾怒。

摔傷失憶 流浪13年後奇蹟重見父母

13年來，在周水平的夢境裡，變換過無數種跟親人重逢的鏡頭。可是當見到父親的那一刻，周水平突然覺得身體不受控制了，他衝刺一...

離開媽媽難求生 1歲雪豹雨中獲救 飼養1年後野放

青海野生動物救護繁育中心（西寧野生動物園）又救助了一隻一級保護動物雪豹，為紀念其救助時間近「立夏」，動物園將牠取名「凌夏」；由於牠離開了媽媽，無法獨力幾乎沒有獨立生存能力，將由青海野生動物救護繁育中心飼養一年。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。