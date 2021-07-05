送3000個一元硬幣賀好友結婚 男自誇跑4間銀行兌換反被噓爆

結婚是人生大事，不少親朋好友會發心思送「重禮」，當中送多少人情更是重要指標！微博日前瘋傳1段婚宴影片，只見1名男子在禮金桌放上盤子，從背包中倒出大量1元人民幣硬幣做人情禮金，嚇得收禮的伯伯不知怎數算，索性在禮單上寫上「壹盤」。該名男子其實是新郎哥的好友，他說為了送禮助興，10個朋友跑了4間銀行才兌換到3000個1元人民幣，總重達20公斤。雖然有網友認為一定是真兄弟才會花心思送這份重禮，但更多人大鬧他無聊當有趣，除了為新郎哥帶來麻煩，還累銀行職員點來點去，泿費時間人力。

該場婚禮於上月25日在河南舉行，影片所見1名男子赴宴時帶上1個背包，在門前禮金桌上，將「海量」1元硬幣倒在自備的盆子上，收禮金的伯伯都被這一幕嚇到呆住，拿起1把硬幣再灑下，不知道如何是好。

以硬幣作禮金的王先生接受媒體訪問時指，新郎哥是他的好友，想為他的喜事增添點熱鬧氣氛，正在構思點子時，有天去銀行剛好碰到有人在兌換硬幣，心想不如在好友結婚時將所有禮金換成硬幣，更稱「跑了4家銀行才換夠」。

王先生表示，他們一行10個朋友共換了3000元，全都是1元硬幣，大約40斤（約20公斤）重，還一起買了個盆子，笑言：「從書包倒出來的瞬間，給（收禮金）大爺都整懵了。」最後收禮金的伯伯沒有慢慢點算，直接在禮單上寫「壹盆」，因為恐怕吃完飯都點不完。王先生還自誇當時旁邊所有的人都在拍片，都在笑。新郎哥有過去問是誰人所為，他們無人認帳。

雖然有網友認為王先生有勇氣這樣開玩笑，足證他和新郎是「真兄弟」，但許多網友卻直斥這行為是無聊當有趣，「這是一輩子的零錢」，因為攜帶大量硬幣很重，3000個不知用到何月何年，新郎基本上最後都要拿去銀行換回紙鈔，其實只是為朋友添麻煩，還要連累銀行職員點算。

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文章授權轉載自《香港01》