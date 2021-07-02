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國小男童公然撲倒高中女「強吻」 拍攝者旁觀嬉鬧引眾怒

聯合新聞網 / 綜合報導
近日陸網瘋傳一段影片，影片中看似國小生的男童先是與一名高中年紀的女生打鬧，後開始摟腰、跨坐，甚至撲倒強吻得逞，且拍攝者全程在旁嬉笑，影片引起眾怒。圖／取自Youtube
近日陸網瘋傳一段影片，影片中看似國小生的男童先是與一名高中年紀的女生打鬧，後開始摟腰、跨坐，甚至撲倒強吻得逞，且拍攝者全程在旁嬉笑，影片引起眾怒。圖／取自Youtube

人與人互動之間的界線要拿捏得宜，若是過於冒犯對方最終可能觸法。近日大陸網路瘋傳一段影片，影片中看似國小生的男童先是與一名高中年紀的女生打鬧，後開始摟腰、跨坐，甚至撲倒強吻得逞，且拍攝者全程在旁嬉笑，影片引起眾怒。

中國大陸近日瘋傳一部影片，影片開始為一名約莫國小年紀的男童與一名高中年紀的女生坐在餐廳沙發上嬉鬧，男童突然摟住女生的腰並跨坐在她身上，女高中生趕緊推開男童想要起身，沒想到卻重心不穩，被男童撲倒在地。女高中生仍持續抵抗，更試圖用手推開男童的嘴，但仍被男童強吻得逞。

女高中生被男童撲倒在地後仍持續抵抗，更試圖用手推開男童的嘴，但仍被男童強吻得逞。圖／取自Youtube
女高中生被男童撲倒在地後仍持續抵抗，更試圖用手推開男童的嘴，但仍被男童強吻得逞。圖／取自Youtube

在場的客人不只未制止男童的錯誤行為，反而「坐看好戲」，更拍下強吻過程。這段影片先在微信流傳，後在微博上引起廣大關注，影片內容也點燃眾網友的怒火，一票網友紛紛痛批拍攝者的旁觀行為相當可惡。

微博 高中生

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