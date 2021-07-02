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「公鼠懷孕」引發倫理爭議 論文作者撤稿

中央社 / 台北2日電
大陸海軍醫科大學進行雄鼠懷孕的科學研究，將雄鼠連體雌鼠，並植入子宮懷孕，最後剖腹產娩出10隻幼鼠發育到成年。這項研究16日發表在國際雜誌 bioRxiv 上，號稱創下全球首次公鼠懷孕生崽紀錄。圖源：澎湃新聞
大陸海軍醫科大學進行雄鼠懷孕的科學研究，將雄鼠連體雌鼠，並植入子宮懷孕，最後剖腹產娩出10隻幼鼠發育到成年。這項研究16日發表在國際雜誌 bioRxiv 上，號稱創下全球首次公鼠懷孕生崽紀錄。圖源：澎湃新聞

中國科學家6月初發布研究成果說成功讓雄性老鼠懷孕並產下幼鼠，打破自然界規律，隨即引起關注和爭議，據報導，論文作者因此決定撤回文章，已提交撤稿請求。

香港01昨天報導，這項研究成果6月10日公布於BioRxiv期刊預印本，但尚未正式發表，未經同行評議。為了不想讓不必要的爭議擴大，經慎重考慮，論文作者決定撤回文章，已向BioRxiv提交撤稿請求。

據報導，研究團隊在實驗中先將雄鼠和雌鼠背靠背連接成「連體鼠」，以血液交換給予雄性大鼠雌性微環境，再為雄鼠移植子宮並植入胚胎，最後在雄鼠體內發育並剖產出10隻幼鼠。

上述實驗引發爭議，不少人提出「公鼠懷孕」背後的實驗動物代價太大，且實驗價值低，質疑該實驗不符合倫理規範。

據報導，第一作者和通訊作者張榮佳在國外學術交流平台PubPeer發表聲明解釋，原以為上述研究只是科學調查，研究團隊為了好奇而做實驗，未料到會引起如此多的非科學回饋。

他希望外界「不要將本次研究與人類聯繫起來」，強調兩者完全不同，包括老鼠可近親繁殖、有兩個子宮以及後肢對缺血有很強的抵抗力，而人類並無上述基礎。

張榮佳指出，上述實驗也表明現階段男性懷孕在人類身上不可行，因為研究發現「只有接觸到懷孕血液的雄性異種動物才有可能懷孕」，而且成功率非常低。

針對動物倫理，張榮佳則稱「我們有自己的規則」，並可概括為兩點，包括盡量減少使用動物的數量，以及盡可能減少動物的痛苦。

他表示，手術階段使用的老鼠數量減少了60隻；所有手術均在麻醉狀態下進行，分娩時也採用剖腹產；在整個實驗過程中，動物均未出現尖叫等疼痛症狀。

張榮佳說，研究團隊花費多年才完成論文，所做工作都是出於個人興趣和好奇心。有關論文尚未通過同行評審，將預印本的結論與科學事實等同誇大是不恰當的，請外界謹慎使用預印論文，不要將非科學因素帶入科學研究。

有網友在這則報導評論欄留言說「假扮上帝，自食惡果時，希望唔會太毒」；還有人稱「希望上帝摧毀這個魔鬼的把戲」（Wish God destroy this devil'strick）。

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