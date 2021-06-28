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廣東考生全校第一 家長送牛謝學校：下屆考生牛氣沖天
周五（25日），中國廣東省公布高考成績，茂名市高州市第一中學一名考生以654分，考取全校第一名。考生家長為感謝學校與老師，專門買了一隻牛送給學校，希望下屆考生可以「牛氣沖天」。
據《廣州日報》報道，該考生家長得知兒子高考考了全校第一後，為了感謝學校的栽培和老師的付出，決定買一隻牛送給學校以表感謝。
有網路上影片中顯示，一位身著正式的女子，手中牽著一隻頭戴紅花、身軀壯實且性情溫順的牛來到高州市第一中學。有不少學生見到後都主動上前撫摸並合影留念。
據校方回應，在家長送牛之前學校是不知情的，看到牛之後學校也很意外，「謝謝家長對學校的認可，是一種正向的鼓勵。對還未參加高考的學生來說，這頭牛不僅可以讓他們記起今年的全校第一，也教會他們懂得感恩。」
校方還表示，牛還暫時放養在學校內，派了專人照顧餵食，正在商議如何安置，可能會將其送給學校對口的貧困戶。
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文章授權轉載自《香港01》
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