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98歲「功夫奶奶」紅爆全球 3歲起習武精通南拳齊眉棍法

香港01 / 林芷瑩
今年98歲的張荷仙長年習武，修習家傳的南拳硬派功夫，有「功夫奶奶」之稱。圖／取自中新社
今年98歲的張荷仙長年習武，修習家傳的南拳硬派功夫，有「功夫奶奶」之稱。圖／取自中新社

本月12日，浙江寧波市寧海縣舉辦一場「鄉村武林大會」，不少習武之人都上台展示自己的武功。然而，一場普通的武林大會卻因為擂台總裁判、現年98歲的張荷仙引起熱議，只見她在台上與人切磋，一招一式都令觀眾嘆服。

中國外交部新聞發言人趙立堅亦在Twitter發布張荷仙的影片，並配文稱「Kungfu Spirit never gets old」（功夫精神永不老），隨即受到國內外網友點讚，不少人留言稱「真正的民間大師」，又稱她為「功夫奶奶」，更有人不禁問道：這位奶奶到底什麼來頭？

《都市快報》報導，「功夫奶奶」張荷仙是寧海縣力洋鎮東園村人，從3、4歲開始習武，是張氏武術第8代傳人，修習家傳的南拳硬派功夫，尤以拳、腿、棍為三絕。她一生愛打抱不平，是四鄰八鄉有名的俠女。張荷仙長居山林，最近一次下就出席了寧海縣大佳何鎮漲坑村舉辦的「鄉村武林大會」。

張荷仙武功高強，在「鄉村武林大會」擔任比賽裁判，吸睛的表現受到大眾關注。圖／取自中新社
張荷仙武功高強，在「鄉村武林大會」擔任比賽裁判，吸睛的表現受到大眾關注。圖／取自中新社

其子馮傳引表示，兄弟姐妹大多都離開了深山，在鎮上或城內生活；父親去世後，母親依然居住在半山腰上獨門獨戶，猶如隱世高人。她的生活很有規律，早上四點多就會起床，以前起床後要先練兩小時功夫再下田務農，雖然現時年紀大功夫練得少，但仍然保持四點起床的習慣。

馮傳引介紹，其祖訓是「不怕苦、不怕死，一生鍛煉」，當地歷來有習武的傳統，但凡60歲以上的老人都有武術功底，母親娘家所在的山後張家，族人大多精通南拳與齊眉棒法。他們一家在九代人之前從福建移居此地，所修習的南拳硬派功夫，追根溯源，歷史已經有300多年。

他憶述，母親年輕時曾在鄉裡遇上無賴，對方見她獨自行走遂上前調戲，結果被她隨手甩到田中；有一次母親見村內一名惡霸打老婆，於是上前一招將對方打倒在地。馮傳引表示，練武不僅是為了強身，更重要的是修德，「老祖宗在拳譜中告誡，學武只是為了防禦，不能去欺負別人，而要去幫助別人」。

除了習武，張荷仙更有不少絕活，包括接生、繡花，更有一手好廚藝，但最大的興趣仍然是練功夫。馮傳引稱，母親如今只是偶爾會在家中拉開架勢，打上幾路拳腳，但一個人打拳總是有點孤單；由於他與母親住得近，馮傳引會時常回家陪她練拳。

延伸閱讀：

浙江「功夫奶奶」習武九十載　曾登BBC倡傳承武術練功修德

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文章授權轉載自香港01》

香港 趙立堅

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