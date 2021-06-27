陸中科院發現一億年前特殊甲蟲 渾身肌肉如「昆蟲界史特龍」

大陸中科院有研究員近日在一枚距今約一億年的緬甸琥珀中，發現一種與眾不同的甲蟲，其猶如「昆蟲界史特龍」，不只渾身長滿肌肉，就連頭上也是健壯的肌肉。

根據《 現代快報 》報導，該甲蟲由中科院南京地質古生物研究所科研助理李言達、蔡晨陽研究員等人發現，研究成果在近日在線發表於國際動物學期刊《 巴西動物學雜誌 》。

蔡晨陽表示，這次研究的標本共有三個，上述長滿肌肉的甲蟲是首次發現的新物種，機緣巧合在琥珀中被完美留存至今。他又指，他們掃描了近200枚甲蟲化石，才找到該枚有肌肉的甲蟲化石；而通常化石中的昆蟲大部分是完全空的，肚子猶如木乃伊般，可該甲蟲的肌肉組織在緬甸琥珀中立體保存，極為罕見。

另外，研究發現甲蟲的肌肉未現明顯皺縮，說明保存時可能經歷了快速的干屍化過程，同時今次發現進一步印證緬甸琥珀潛在的埋藏學價值。

蔡晨陽等人為該甲蟲命名了新屬「薄脊副齒邊眼甲」，他解釋該甲蟲的鞘翅並非光滑，而是如同花生殼般，表面凹坑更有一定的排列規律。該甲蟲在距今約一億年前廣泛分佈在世界，並靠啃吃樹皮上的真菌維生，直到6500萬年前與恐龍一起被滅絕。蔡猜測地球環境變動破壞了植被，從而加劇對昆蟲的影響。

蔡晨陽進一步稱，雖然該甲蟲早已滅絕，但其「直系親戚」仍在，但全球已知的僅有兩個屬，分佈於澳洲及南美洲南部，幼蟲和成蟲皆存活於被真菌侵染的朽木內。

甲蟲的顯微CT切面。圖／現代快報

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文章授權轉載自《香港01》