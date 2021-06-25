江蘇5歲男童突然腹痛逾10小時！ 送醫發現竟「多長一條腸子」

中國大陸江蘇淮安市5歲男童小華（化名）近日突然腹痛難耐，持續逾10小時仍未好轉，於是被送往醫院檢查，結果醫生發現小華體內竟多長出一條腸子，即罕見的「腸重複畸形」。最終在周三（23日），醫生為小華進行了手術。

淮安市婦幼保健院小兒外科副主任夏順林表示，院方先給小華做了空氣灌腸復位，但之後兩次復發腸套疊，「一般情況下孩子在2歲以後發生腸套疊的概率是很低的，所以我們判斷多是有病理性起源點」。經進一步CT（電腦斷層掃描）檢查後，醫生發現小華小腸末端異常，需手術探查進一步明確病因。

結果，醫生發現小華患有腸重複畸形，為誘發腸套疊的原因，是一段40厘米的重複畸形腸管和小腸末端相通。隨後，醫生在小華肚臍處做了一個微創切口，將腸管提出切除，不過這過程並不簡單，因該重複畸形的腸管與正常腸管相通，游離難度很大，醫生只能從肚臍處提出再進行腸切除和腸吻合。

據了解，腸重複畸形為先天性疾患，多發於小腸，患者通常伴有嘔吐、腹部腫塊和便血等情況。

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文章授權轉載自《香港01》